«Не так ориентировался»: житель Эстонии, сто дней проживший в аэропорту Манилы, опоздал на самолет
Сегодня житель Эстонии Роман Трофимов, застрявший в период пандемии в аэропорту столицы Филиппин, должен был вернуться на родину. Однако этого не произошло, поскольку…
За эвакуацией - в прямом смысле слова - Трофимова следит вся Эстония. Общественность тронула история йыхвисца с серым паспортом, который был вынужден провести три месяца в здании аэропорта, не имея возможности ни выйти в город, ни вернуться назад. Его проблемы решил МИД: еще вчера, 7 июля, Роман вылетел из Манилы в Амстердам и сегодня в 13.20 самолет должен был приземлиться в аэропорту Таллинна.
«Для всех, кто хотел меня встретить: к сожалению, я не успел на посадку на самолет из Амстердама до Эстонии», - написал Трофимов на своей странице в Facebook.
Позднее под постом Роман опубликовал видео, в котором объяснил, почему опоздал на рейс: «Пропустил самолет, думал он в 11, а оказалось в 10. Не так ориентировался».
Следующий прямой самолет вылетит из Амстердама завтра в то же время.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Леэн Линдам прокомментировала, что Роман Трофимов добрался до страны-члена ЕС, где действует свобода передвижения.
«Авиаперелеты между Амстердамом и Таллинном происходят ежедневно. С новой просьбой о помощи Роман Трофимов к нам не обращался», - пояснила Линдам Rus.Postimees около полудня 8 июля.