«Не так ориентировался»: житель Эстонии, сто дней проживший в аэропорту Манилы, опоздал на самолет

За эвакуацией - в прямом смысле слова - Трофимова следит вся Эстония. Общественность тронула история йыхвисца с серым паспортом, который был вынужден провести три месяца в здании аэропорта, не имея возможности ни выйти в город, ни вернуться назад. Его проблемы решил МИД: еще вчера, 7 июля, Роман вылетел из Манилы в Амстердам и сегодня в 13.20 самолет должен был приземлиться в аэропорту Таллинна.

«Для всех, кто хотел меня встретить: к сожалению, я не успел на посадку на самолет из Амстердама до Эстонии», - написал Трофимов на своей странице в Facebook.

Позднее под постом Роман опубликовал видео, в котором объяснил, почему опоздал на рейс: «Пропустил самолет, думал он в 11, а оказалось в 10. Не так ориентировался».

Следующий прямой самолет вылетит из Амстердама завтра в то же время.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Леэн Линдам прокомментировала, что Роман Трофимов добрался до страны-члена ЕС, где действует свобода передвижения.