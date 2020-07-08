Житель Эстонии, сто дней проживший в аэропорту Манилы, опоздал на самолет
Сегодня житель Эстонии Роман Трофимов, застрявший в период пандемии в аэропорту столицы Филиппин, должен был вернуться на родину. Однако этого не произойдет, поскольку…
За, в прямом смысле слова, эвакуацией Трофимова следит вся Эстония. Общественность тронула история йыхвисца с серым паспортом, который был вынужден провести три месяца в здании аэропорта, не имея возможности ни выйти в город, ни вернуться назад. Его проблемы решил МИД, еще вчера, 7 июля Роман вылетел из Манилы в Амстердам и сегодня в 13.20 самолет должен был сесть в аэропорту Таллинна.
«Для всех, кто хотел меня встретить, к сожалению, не успел на посадку на самолет до Эстонии из Амстердама», - написал Трофимов на своей странице в Facebook.
Следующий прямой самолет вылетит из Амстердама завтра в то же время.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Леэн Линдам прокомментировала, что Роман Трофимов добрался до страны-члена ЕС, где действует свобода передвижения.
«Авиаперелеты между Амстердамом и Таллинном происходят ежедневно. С новой просьбой о помощи Роман Трофимов к нам не обращался», - пояснила Линдам Rus.Postimees около полудня 8 июля.