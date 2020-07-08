Житель Эстонии, сто дней проживший в аэропорту Манилы, опоздал на самолет

За, в прямом смысле слова, эвакуацией Трофимова следит вся Эстония. Общественность тронула история йыхвисца с серым паспортом, который был вынужден провести три месяца в здании аэропорта, не имея возможности ни выйти в город, ни вернуться назад. Его проблемы решил МИД, еще вчера, 7 июля Роман вылетел из Манилы в Амстердам и сегодня в 13.20 самолет должен был сесть в аэропорту Таллинна.

«Для всех, кто хотел меня встретить, к сожалению, не успел на посадку на самолет до Эстонии из Амстердама», - написал Трофимов на своей странице в Facebook.

Следующий прямой самолет вылетит из Амстердама завтра в то же время.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Леэн Линдам прокомментировала, что Роман Трофимов добрался до страны-члена ЕС, где действует свобода передвижения.