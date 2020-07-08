После победы над "Ювентусом" Ибрагимович назвал себя президентом, игроком и тренером "Милана"

В предыдущий раз "Милан" обыгрывал "Ювентус" в октябре 2016 года, тогда в матче чемпионата Италии "Милан" на своем поле одержал победу со счетом 1:0. С тех пор команды провели в чемпионате шесть матчей, и во всех побеждал "Ювентус". Впервые с марта 1989 года "Милан" забил "Ювентусу" четыре мяча в матче Серии А.

В турнирной таблице "Милан" (49) занимает пятое место, на одно очко опережая "Рому" (48) и "Наполи" (48), имеющих матч в запасе. "Ювентус" (75) идет на первой позиции. Его ближайший преследователь "Лацио" (68) уступил "Лечче" со счетом 1:2, поэтому разрыв в семь очков между клубами сохранился.