После победы над "Ювентусом" Ибрагимович назвал себя президентом, игроком и тренером "Милана"

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем стадионе со счетом 4:2 победил "Ювентус", пишет Newsru.
Сначала доминировали гости - отличились Адриен Рабьо (47') и Криштиану Роналду (53'), а потом пришла пора хозяев поля, у которых мячи забили Златан Ибрагимович (61', с пенальти), Франк Кессье (66'), Рафаэл Леау (67') и Анте Ребич (80').
В предыдущий раз "Милан" обыгрывал "Ювентус" в октябре 2016 года, тогда в матче чемпионата Италии "Милан" на своем поле одержал победу со счетом 1:0. С тех пор команды провели в чемпионате шесть матчей, и во всех побеждал "Ювентус". Впервые с марта 1989 года "Милан" забил "Ювентусу" четыре мяча в матче Серии А.
В турнирной таблице "Милан" (49) занимает пятое место, на одно очко опережая "Рому" (48) и "Наполи" (48), имеющих матч в запасе. "Ювентус" (75) идет на первой позиции. Его ближайший преследователь "Лацио" (68) уступил "Лечче" со счетом 1:2, поэтому разрыв в семь очков между клубами сохранился.