Коронавирус в России. ФОТО: MAXIM SHIPENKOV/EPA

В России зафиксировали самый низкий прирост новых случаев Covid-19 с апреля. Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Власти разработали систему отслеживания контактов заразившихся. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

За последние сутки в России подтверждено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах, умерли 198 человек, следует из данных оперативного штаба. Это самый низкий прирост числа новых случаев в России с конца апреля (накануне было зарегистрировано 6 611 новых случаев).

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции и 10 494 умерших. В Москве, сообщает оперативный штаб, 629 новых случаев Covid-19 за сутки (накануне было 685), 24 смерти и 2066 выздоровевших.

Врачи не доверяют статистике

Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными, пишут "Ведомости" со ссылкой на опрос, проведенный социологами ФОМа и "Левада-центра" в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.

Были опрошены 502 врача, у 60% из которых есть опыт работы с пациентами с симптомами коронавируса (16% работают в "красной зоне", где лечат больных с Covid-19).

Врачи также оценили действия государства по борьбе с инфекцией. Самое распространенное мнение - что-то делается, но недостаточно.

Выше всего оцениваются оказание помощи заболевшим и подготовка медработников. При этом 44% полагают, что для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал "не сделано практически ничего".

Отца Сергия признали распространителем "фейков"

Суд в Верхнепышминском районе Свердловской области признал схимонаха Сергия, на прошлой неделе лишенного сана схиигумена, виновным в распространении "фейковых новостей" - статья 13.15 Кодекса об административных правонарушениях, часть 9 (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации).

Отец Сергий прославился тем, что отрицает Covid-19. Он также выступал против голосования по поправкам в Конституцию и вместе со сторонниками продолжает занимать Среднеуральский женский монастырь, репортаж откуда на прошлой неделе публиковала Би-би-си.

Он проклянал тех, кто закрывает храмы из-за пандемии, и рассказывал о создании "электронного лагеря сатаны". В одном из видеообращений отец Сергий также рассказывал об угрозе чипирования.

Мировой судья постановил назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. На судебное заседание отец Сергий на пришел.

Бубонная чума России не страшна

Вспышка бубонной чумы на западе Монголии не грозит жителям России, считает сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Томского госуниверситета Александр Жигалин.

"Учитывая, что для Советского Союза чума была актуальной инфекцией, была налажена работа противочумных институтов и станций, которые до сих пор есть на Алтае, очень сильный Иркутский противочумный институт", - рассказал Жигалин Интерфаксу.

Есть и алгоритм действий - в случае вспышки чумы объявляется карантин, начинается вакцинация жителей и т.д. "Пару лет назад была вспышка чумы на Алтае, несколько человек заболело, но смертельных исходов не было", - добавил ученый.

Китай и Монголия не обращались за помощью в связи со случаями бубонной чумы, серьезных угрозы для России нет, заявил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев, напомнив, что передвижение людей через границу и с Китаем, и с Монголией из-за пандемии приостановлено.

Контактировавших с заразившимися найдут по смартфону

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало систему отслеживания контактов заразившихся коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.

Проект приказа министерства был накануне размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Из документа следует, что для отслеживания будут взяты номера телефонов инфицированных, которые есть у минздрава. По геолокации будут выявляться люди, с которыми у зараженных были постоянные контакты в течение последних 14 дней.