Из-за проблемной семьи городские власти предложили внести поправки в закон

Городская управа Пярну предложила Министерству юстиции внести поправки в Закон об общественной информации в связи с просьбами одной семьи о предоставлении информации и ее разъяснения, передает Postimees.
Сотрудники бывшего муниципалитета Аудру, являющегося сейчас частью города Пярну, за десять лет ответили на сотни обращений одной семьи. После административного обновления адресатом обращений стало правительство города Пярну. С 1 января позапрошлого года до 22 июня этого года было получено почти 240 запросов на информацию или разъяснения от этой семьи. Ни один из запросов, однако, не касался их личных прав или обязанностей.
Из отправленных до Иванового дня электронных писем видно, что, хотя апелляции поданы разными лицами, все они принадлежат одному автору.
В течение 2017 года, то есть до объединения с Аудру, в управе города Пярну было зарегистрировано около 50 запросов на информацию.
По словам советника городской управы Пярну по СМИ Теета Роосааре, в упоминаемых письмах запрашивались, например, выписки по кредитным и дебетовым картам и бухгалтерские документы всех работников городской управы. «Интересующиеся такой информацией лица не обладают достаточной квалификацией для понимая запрашиваемого, а затем субъективно интерпретируют в своих блогах», - пояснил он. «Часто злонамеренно обвиняют чиновников, например, в том, что его зарплата не соответствует нормам».
Ответ на один запрос может занять целый день. Поскольку на запрашиваемые документы обычно распространяются ограничения на доступ, данные, подлежащие раскрытию, должны быть защищены. Для этого необходимо сначала распечатать документ, закрыть данные вручную, отсканировать документ и отправить его получателю в виде файла PDF.
В большинстве случаев семья не удовлетворена ответом, просит большего, и переписка длится несколько месяцев. «Иногда запросы супругов на информацию имеют одинаковое содержание, но порой один из супругов меняет только несколько слов из письма первого, а потом отправляет его снова нам», - сказал Роосааре.
Закон позволяет взимать плату за изготовление бумажных копий и их печать с 21 страницы. Городское правительство считает, что отправление информации на бумаге является менее трудоемким процессом, чем отправка информации по электронной почте.
В качестве поправки к закону городская управа Пярну предлагает установить государственную пошлину или плату за обслуживание для запросов информации, которые не касаются личных прав или обязанностей лица, запрашивающего эту информацию. При этом запрашивающая сторона должна обосновать, каким образом запрашиваемая информация касается его. Общее заявление о том, что ему нужна информация для защиты своих прав в суде, будет недостаточным.
По словам старшего советника канцлера юстиции Лийны Луст-Веддер, предложение городской управы Пярну о сокращении рабочей нагрузки является спорным. «Если запрос на информацию должен будет обосновываться со стороны ее запрашивающего, то это будет накладывать дополнительное бремя на него, но с другой стороны», - сказала Луст-Веддер. Добавим, что каждый человек имеет право запросить информацию, находящуюся в свободном доступе.
Луст-Веддер отметила, что это право предназначено не только для защиты собственных прав человека, но и для обеспечения открытого социума и контроля над выполнением общественных обязанностей. «Осуществление оплаты информации, не затрагивающей собственных прав человека, негативно скажется на возможностях общественного контроля», - сказала она. «Справедливо ли брать деньги с того, кто осуществляет контроль за обществом?», - задала риторический вопрос Луст-Веддер.
Расследуется возможная подделка
В районной прокуратуре Ляэне ведется расследование, в ходе которого проверяется подозрение сотрудника городской управы Пярну в подделке документа, поскольку в ответ на запрос Инспекции по защите данных он отправил письмо, которое заявитель не получил.
Городской чиновник отправил электронное письмо мужчине, который запросил информацию, уведомив его о продлении срока для выполнения запроса, но вместо имени и адреса этого человека он написал имя и адрес своей жены. Затем этот человек подал жалобу в Инспекцию по защите данных, потому что его просьба о предоставлении информации не была выполнена в установленные сроки.
По запросу Инспекции городской совет представил письмо, отправленное на электронную почту мужчины, чтобы подтвердить ответ, но перед этим он исправил заголовок документа, заменив данные супруги на его имя и адрес электронной почты. По данным прокуратуры, уголовное дело заключается в разрешении вопроса о том, подделал ли чиновник документ в ответ Инспекции по защите данных или нет.
Следователь закрыл уголовное дело с разрешения прокуратуры Западного района, установив, что чиновник допустил ошибку, но не совершил преступления. Дополнительные доказательства в настоящее время собираются на основании принципов государственного обвинителя. Ни администрация города Пярну, ни рассматриваемая семья не хотели комментировать дело.
По словам Луст-Веддер, нельзя взимать плату за повторный ответ на запрос, потому что Закон об общественной информации позволяет отказаться от выполнения запроса, если запрашиваемая информация уже была предоставлена одному и тому же запрашивающему. «Однако отказ все равно должен быть отправлен лицу, запрашивающему информацию, потому что ему должно быть ясно, что его или ее заявление было рассмотрено, и орган власти не предоставит никакой новой информации», - пояснила она.
Руководитель отдела по связям с общественностью Инспекции по защите данных Сигне Хейберг сообщила, что в течение многих лет были проблемы с запросами на получение информации. «Часто оказывается, что само учреждение дало неполный или грубый ответ, который раздражает запрашивающего и нарушает его права», - объяснила Хейберг.
Луст-Веддер призвала лиц, ищущих информацию, тщательно рассмотреть возможность обращения к органу, поскольку ответ на информационные запросы потребляет ресурсы всех налогоплательщиков и может задержать выполнение других общественных задач.