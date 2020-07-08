Из-за проблемной семьи городские власти предложили внести поправки в закон

Расследуется возможная подделка

В районной прокуратуре Ляэне ведется расследование, в ходе которого проверяется подозрение сотрудника городской управы Пярну в подделке документа, поскольку в ответ на запрос Инспекции по защите данных он отправил письмо, которое заявитель не получил.

Городской чиновник отправил электронное письмо мужчине, который запросил информацию, уведомив его о продлении срока для выполнения запроса, но вместо имени и адреса этого человека он написал имя и адрес своей жены. Затем этот человек подал жалобу в Инспекцию по защите данных, потому что его просьба о предоставлении информации не была выполнена в установленные сроки.

По запросу Инспекции городской совет представил письмо, отправленное на электронную почту мужчины, чтобы подтвердить ответ, но перед этим он исправил заголовок документа, заменив данные супруги на его имя и адрес электронной почты. По данным прокуратуры, уголовное дело заключается в разрешении вопроса о том, подделал ли чиновник документ в ответ Инспекции по защите данных или нет.

Следователь закрыл уголовное дело с разрешения прокуратуры Западного района, установив, что чиновник допустил ошибку, но не совершил преступления. Дополнительные доказательства в настоящее время собираются на основании принципов государственного обвинителя. Ни администрация города Пярну, ни рассматриваемая семья не хотели комментировать дело.