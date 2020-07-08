Страны Балтии спорят о строящейся рядом Белорусской АЭС и сомневаются в ее безопасности

По словам Ааса, предложение комиссии содержит в себе рекомендацию усилить меры безопасности, при этом однако не исключается возможность дальнейшей покупки электроэнергии у третьих стран, то есть, не входящих в Европейский Союз.

«Сейчас дискуссия на эту тему дошла до вопроса о том, на каких условиях эти закупки могут быть продолжены. То есть, речь идет об атомной безопасности, о безопасности Белорусской АЭС и о том, на каких условиях в случае, если АЭС в Островце будет запущена, продолжатся закупки электроэнергии у третьих стран», - пояснил министр.

Напомним, что строительство АЭС в Островце больше всего беспокоит Литву, ведь станция находится в 50 километрах от ее столицы Вильнюса. Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2020 году.

Во время видеоконференции министров энергетики ЕС 15 июня Вильнюс вновь затронул тему БелАЭС, писал DW. "Слушая о планах Белоруссии запустить АЭС в Островце в ближайшие месяцы и зная, что требования европейских стресс-тестов до сих пор не выполнили, очевидно, что контактов Еврокомиссии с Белоруссией лишь на техническом уровне недостаточно", - заявил глава литовского Минэнерго Жигимантас Вайчюнас. - Мы ожидаем от Еврокомиссии активных политических решений и лидерства".

По словам Вайчюнаса, Белоруссия игнорирует международные стандарты безопасности на БелАЭС. "Нужен четкий политический сигнал, что это может повлиять на отношения ЕС с Беларусью", - сказал министр. Заместитель посла Литвы при Евросоюзе Симонас Сатунас заявил, что на заседании 15 июня Вильнюс "наконец заручился широкой поддержкой среди государств ЕС".

В Еврокомиссии отметили, что рекомендации Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) "должны быть удовлетворительно реализованы" до того, как электростанция начнет работать. "Мы напоминаем, что Белоруссия взяла на себя обязательство отреагировать на все рекомендации и далее заниматься осуществлением Национального плана действий", - заявили в Брюсселе.