Арендатор квартиры должен подчиняться тем же правилам, что и постоянные жители

Эстонский союз квартирных товариществ (EKÜL) напоминает, что в квартире, сданной в краткосрочную аренду, должны соблюдаться правила, принятые во всем доме. «Это означает, что действия, которые могут выходить за рамки поведения, принятые другими жильцами, попросту исключены», - объясняет руководитель юридического отдела EKÜL Урмас Марди.
По словам Марди, к таким действиям, например, относятся: вечеринки и громкая музыка, курение в местах, где это запрещено, разжигание гриля на балконе многоквартирного дома, оставленная открытой дверь в подъезд, неправильная парковка и оставленный в неположенном месте мусор.
«Приезжие, снявшие квартиру на несколько дней, должны покинуть свое временное жилье без скандала с соседями, а с осознанием того, что могут вновь сюда вернуться и будут радушно приняты», - отметил Марди.
Как сказал Марди, именно собственник квартиры обязан обеспечить соблюдение временными жильцами правил пользования не только квартирой, но и совместной собственностью.
«Об этом необходимо проинформировать временных жителей, и хорошо бы это сделать в письменной форме. Тогда квартирант будет знать, куда вынести мусор и каковы условия парковки», - сказал Марди.
Если же вы оставляете на долгое время квартиру пустой, двери и окна обязательно должны быть надежно заперты, электроприборы и бытовая техника выключены, водопроводные краны закрыты, а велосипед или детская коляска не оставлены в коридоре или на балконе.
«В соответствии с Законом о квартирной собственности и квартирных товариществах собственник квартиры должен обязательно передать представителям правления квартирного товарищества номер своего телефона и /или адрес электронной почты, чтобы с ним в случае возникновения проблемы можно было быстро связаться», - объяснил руководитель юридического отдела EKÜL.