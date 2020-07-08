Арендатор квартиры должен подчиняться тем же правилам, что и постоянные жители

По словам Марди, к таким действиям, например, относятся: вечеринки и громкая музыка, курение в местах, где это запрещено, разжигание гриля на балконе многоквартирного дома, оставленная открытой дверь в подъезд, неправильная парковка и оставленный в неположенном месте мусор.

«Приезжие, снявшие квартиру на несколько дней, должны покинуть свое временное жилье без скандала с соседями, а с осознанием того, что могут вновь сюда вернуться и будут радушно приняты», - отметил Марди.

Как сказал Марди, именно собственник квартиры обязан обеспечить соблюдение временными жильцами правил пользования не только квартирой, но и совместной собственностью.

«Об этом необходимо проинформировать временных жителей, и хорошо бы это сделать в письменной форме. Тогда квартирант будет знать, куда вынести мусор и каковы условия парковки», - сказал Марди.

Если же вы оставляете на долгое время квартиру пустой, двери и окна обязательно должны быть надежно заперты, электроприборы и бытовая техника выключены, водопроводные краны закрыты, а велосипед или детская коляска не оставлены в коридоре или на балконе.