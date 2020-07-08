Ср, 8.07.2020
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Редкое предложение ⟩ На Сааремаа продается коневодческий хутор

Saaremaa ratsatalu.

ФОТО: City24

На этом замечательном хуторе можно разводить лошадей, оказывать услуги по размещению туристов и просто жить, уверен портал Kodustiil. 

Эта замечательный коневодческий хутор предназначен для людей, которые ценят природу и сельскую жизнь. Хутор является подходящим местом как для бизнеса, так и для создания уютного дома.

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: City24

В отделке внутренних помещений пятикомнатного дома использованы натуральные материалы, приятная цветовая гамма и практичные дизайнерские решения. В дополнение к двухэтажному главному дому имеется пять домиков для размещения гостей.

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: City24

В помещении конюшни есть теплая седельная комната, водопровод и канализация, два чердака, техническое помещение. Также имеется огороженный загон для выгула лошадей - так называемая левада. 

Конюшня.

ФОТО: City24

На территории хутора есть газоны, ландшафтная полоса препятствий, луга и, кроме того, совсем недалеко великолепные песчаные пляжи Сааремаа.

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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