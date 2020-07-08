Редкое предложение ⟩ На Сааремаа продается коневодческий хутор

Эта замечательный коневодческий хутор предназначен для людей, которые ценят природу и сельскую жизнь. Хутор является подходящим местом как для бизнеса, так и для создания уютного дома.

Хутор на Сааремаа. ФОТО: City24

В отделке внутренних помещений пятикомнатного дома использованы натуральные материалы, приятная цветовая гамма и практичные дизайнерские решения. В дополнение к двухэтажному главному дому имеется пять домиков для размещения гостей.

Хутор на Сааремаа. ФОТО: City24

В помещении конюшни есть теплая седельная комната, водопровод и канализация, два чердака, техническое помещение. Также имеется огороженный загон для выгула лошадей - так называемая левада.

Конюшня. ФОТО: City24

На территории хутора есть газоны, ландшафтная полоса препятствий, луга и, кроме того, совсем недалеко великолепные песчаные пляжи Сааремаа.

Хутор на Сааремаа. ФОТО: City24