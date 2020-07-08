Ср, 8.07.2020
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В ноябре сборная Эстонии по футболу сыграет на выезде с Италией

Сборная Эстонии по футболу

ФОТО: Raul Mee

Сборная Эстонии по футболу в ноябре проведет товарищеский матч против национальной команды Италии, пишет Rus.ERR.

Поединок пройдет 11 ноября на поле соперника, а место проведения встречи в настоящее время не определено, сообщила в среду пресс-служба Эстонского футбольного союза.

Ранее команды встречались друг с другом шесть раз и победителем во всех поединках была сборная Италии.

Последний раз Эстония и Италия играли в одной группе в отборе на ЕВРО-2012. Тогда эстонские футболисты уступили соперникам и дома (1:2), и в гостях (0:3), но финишировали вслед за итальянцами на втором месте, единственный раз в своей истории пробившись в стадию плей-офф, а выйти в финальную стадию чемпионата Европы нашей сборной тогда помешали ирландцы.

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