Эстонские разработчики представят приложение для отслеживания коронавируса

Разработчики эстонского приложения по отслеживанию контактов с носителями коронавируса вышли на финишную прямую и обещают представить свой продукт в августе, передает RusERR.
В Эстонии разработка заняла больше времени, но результатом долгой работы, как уверяют в Министерстве социальных дел, станет качественное приложение, которое ожидают увидеть 20 августа.
«Разработка приложения занимает много времени, потому что над ним трудятся компании, которые раньше не сотрудничали, но с другой стороны, им нельзя устанавливать слишком жесткие сроки, ведь они работают бесплатно и по своей воле», – сказал советник по вопросам развития цифровых услуг и инноваций министерства Прийт Тохвер.
Эстонское приложение будет работать на основе неперсонализированных кодов: если человек сдает положительный анализ на коронавирус, его телефон загружает код на сервер. Все другие пользователи приложения таким образом узнают, находились ли они в последнее время вблизи телефона, которым пользуется носитель вируса.