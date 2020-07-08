Эстонские разработчики представят приложение для отслеживания коронавируса

В Эстонии разработка заняла больше времени, но результатом долгой работы, как уверяют в Министерстве социальных дел, станет качественное приложение, которое ожидают увидеть 20 августа.

«Разработка приложения занимает много времени, потому что над ним трудятся компании, которые раньше не сотрудничали, но с другой стороны, им нельзя устанавливать слишком жесткие сроки, ведь они работают бесплатно и по своей воле», – сказал советник по вопросам развития цифровых услуг и инноваций министерства Прийт Тохвер.