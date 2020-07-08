В ВОЗ считают, что выход США помешает борьбе против COVID-19

Выход США из состава ВОЗ очень печальное решение, поскольку в нынешних условиях нужно работать сообща, заявил спецпосланник ВОЗ по коронавирусу COVID-19 Дэвид Набарро.
"Все мировые лидеры, все страны мира должны работать вместе, чтобы справиться с вирусом. Выход США - это не то, что нужно людям в мире сейчас", - сказал Набарро в эфире передачи Today Programme на Би-би-си.
Он отметил, что еще предстоит многое выяснить об этом вирусе и о том, как с ним бороться. "Жаль, что самая важная страна в том, что касается размеров финансированию бюджета ВОЗ, решила выйти", - добавил спецпосланник организации.
Накануне сообщалось, что США уведомили генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года.
В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.