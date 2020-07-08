Ср, 8.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай
1

В ВОЗ считают, что выход США помешает борьбе против COVID-19

Логотип ВОЗ.

ФОТО: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Выход США из состава ВОЗ очень печальное решение, поскольку в нынешних условиях нужно работать сообща, заявил спецпосланник ВОЗ по коронавирусу COVID-19 Дэвид Набарро.

"Все мировые лидеры, все страны мира должны работать вместе, чтобы справиться с вирусом. Выход США - это не то, что нужно людям в мире сейчас", - сказал Набарро в эфире передачи Today Programme на Би-би-си.

Он отметил, что еще предстоит многое выяснить об этом вирусе и о том, как с ним бороться. "Жаль, что самая важная страна в том, что касается размеров финансированию бюджета ВОЗ, решила выйти", - добавил спецпосланник организации.

Накануне сообщалось, что США уведомили генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ