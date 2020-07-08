В ВОЗ считают, что выход США помешает борьбе против COVID-19

"Все мировые лидеры, все страны мира должны работать вместе, чтобы справиться с вирусом. Выход США - это не то, что нужно людям в мире сейчас", - сказал Набарро в эфире передачи Today Programme на Би-би-си.

Он отметил, что еще предстоит многое выяснить об этом вирусе и о том, как с ним бороться. "Жаль, что самая важная страна в том, что касается размеров финансированию бюджета ВОЗ, решила выйти", - добавил спецпосланник организации.

Накануне сообщалось, что США уведомили генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года.