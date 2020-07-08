Июньские тезисы Путина

Историческое время

Читая статью Путина, мы чувствуем как ему комфортно в прошлом, где перекраивались границы, делились континенты, велось то, что представляется ему «большой игрой». В своем Обращении от 18 марта 2014 года он говорит: «У нас есть все основания полагать, что пресловутая политика сдерживания России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веках, продолжается и сегодня».

Расшифровка текста Путина

О чем думает Путин, приводя цитату маршала Ф. Фоша о Версальском мире: «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет». Победа в холодной войне и развал СССР - это тоже не мир, а только перемирие. Путин как кадровый чекист не может принять август 1991 года как победу самого народа России над оккупационным коммунистическим режимом. Он был частью этого режима. Психологически для него крах СССР - это поражение. Да, Россию тоже унизили. Поэтому она имеет право на Крым.

Когда Путин пишет о том, что произвольно оформленные победителями в Первой мировой войне границы новых европейских государств породили скрытые противоречия и явные конфликты в Европе, у него перед глазами письмо Наркома иностранных дел Г. Чичерина: «Самоопределение есть принцип, применимый в общем и целом, а не в отдельных географических пунктах<...> Во всех наших договорах, не только в Брестском, но и во всех последних наших договорах, мы по отношению к отдельным местностям нарушали этот принцип. Мы отдали Эстонии чисто русский кусочек, мы отдали Финляндии Печенгу, где население этого упорно не хотело, мы не спрашивали Латгалию при передаче ее Латвии, мы отдали чисто белорусские местности Польше».