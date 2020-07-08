Июньские тезисы Путина

Американский консервативный журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина про Вторую мировую войну. Издатель и главный исполнительный директор журнала — Дмитрий Саймс, который вместе с внуком Молотова Вячеславом Никоновым ведет общественно-политическое ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Историографическое содержание статьи полностью совпадает (за редким исключением) с текстом книги «Фальсификаторы истории», выпущенной советским информационным бюро в 1948 году. Однако в целом статья позволяет дать оценку личности Путина. Эта статья - последовательное выражение личного мировоззрения Путина. Он действительно так думает. Это его убеждения. И в этом состоит большая проблема. Это не историческая статья - она про сегодня и завтра, но не про вчера. Важно понять, что главным содержанием статьи являются умышленно закодированные автором месседжи о будущем и к ним нужно относиться максимально серьезно.
Для расшифровки этих месседжей нам необходимо разобраться в содержании категории пространство-время в «философской» системе Владимира Путина.
Геополитическое пространство Путина можно изобразить в системе трех координат: 1) границы СССР, 2) границы русского мира, 3) границы канонической территории Русской Православной Церкви. Фундаментальной константой этого пространства, которая определяет его мерность, является постоянная Путина - разделенный русский народ.
Границы СССР
Предложенная Путиным поправка к Конституции гласит о том, что Российская Федерация является правопреемницей СССР. Путин исходит из того, что СССР как и страны Европы, подписав Хельсинский Заключительный Акт в 1975 году, признали легитимность и территориальную целостность всех послевоенных государств в границах Ялты и Потсдама, то есть тот факт, что прибалтийские республики - части Советского Союза. Да, США подписали этот послевоенный многосторонний документ с оговоркой, что по-прежнему не признают восстановление Прибалтики как территории СССР. Однако сегодня, отмечают в Кремле, влиятельные голоса в США (Newt Gingrich), бывший спикер Палаты представителей, уже заявляют, что не начнут войну с Россией за пригород Санкт-Петербурга.
Границы русского мира
Сегодня в России окончательно сформировалась новая внешнеполитическая доктрина, опирающаяся на комплекс идей об особой российской цивилизации, русском мире и необходимости защиты соотечественников, в том числе силовыми методами. 7 марта 2014 г. пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя события в Крыму, заявил, что президент России Владимир Путин является гарантом безопасности русского мира. Фактически официальной стала идеология постсоветского реванша, включающая в себя образ России – собирательницы разделенного искусственными границами русского мира.
Сами же границы были объявлены еще в октябре 1998 года в Постановлении Государственной Думы: «Российское государство (Русь), Российская Республика, РСФСР, СССР, Российская Федерация - один и тот же участник межгосударственных отношений, один и тот же субъект международного права, не прекращающий своего существования, непрерывный...».
В октябре 2009 года было внесено изменение в статью 10 (пункт 21) Федерального закона «Об обороне». Эта поправка дает возможность оперативного использования формирований Вооруженных сил за пределами территории России в четырех ситуациях, в частности, для защиты граждан Российской Федерации за рубежом.
Границы канонической территории РПЦ
Каноническая территория Русской Православной Церкви включает в себя 16 стран: Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию, Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизию, Латвию, Литву, Монголию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эстонию, Японию и кроме того — всех верующих, проживающих в других странах и добровольно входящих в юрисдикцию Русской Церкви, приходы которой расположены по всему миру.
Историческое время
Читая статью Путина, мы чувствуем как ему комфортно в прошлом, где перекраивались границы, делились континенты, велось то, что представляется ему «большой игрой». В своем Обращении от 18 марта 2014 года он говорит: «У нас есть все основания полагать, что пресловутая политика сдерживания России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веках, продолжается и сегодня».
Расшифровка текста Путина
О чем думает Путин, приводя цитату маршала Ф. Фоша о Версальском мире: «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет». Победа в холодной войне и развал СССР - это тоже не мир, а только перемирие. Путин как кадровый чекист не может принять август 1991 года как победу самого народа России над оккупационным коммунистическим режимом. Он был частью этого режима. Психологически для него крах СССР - это поражение. Да, Россию тоже унизили. Поэтому она имеет право на Крым.
Когда Путин пишет о том, что произвольно оформленные победителями в Первой мировой войне границы новых европейских государств породили скрытые противоречия и явные конфликты в Европе, у него перед глазами письмо Наркома иностранных дел Г. Чичерина: «Самоопределение есть принцип, применимый в общем и целом, а не в отдельных географических пунктах<...> Во всех наших договорах, не только в Брестском, но и во всех последних наших договорах, мы по отношению к отдельным местностям нарушали этот принцип. Мы отдали Эстонии чисто русский кусочек, мы отдали Финляндии Печенгу, где население этого упорно не хотело, мы не спрашивали Латгалию при передаче ее Латвии, мы отдали чисто белорусские местности Польше».
Когда Путин пишет, что «процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии» в СССР был реализован «на договорной основе, при согласии избранных властей», он, безусловно, мыслит по шпаргалке Натальи Нарочницкой, доктора исторических наук, полагая, что а) большевик Иоффе, подписывавший договоры с Латвией и Эстонией, представлял правительство, не контролировавшее всю территорию страны и никем в мире не признанное; в) межвоенный статус прибалтийских государств бы юридически ущербен, а события 1940 года, как бы неприятной ни казалась их форма (ввод советских войск) - есть правовосстановительный акт, ибо никакого легитимного отделения от Российской империи не было, а была временная утрата территории в результате гражданской войны и революции; с) СССР и сегодняшняя Россия - правопреемники исторической России обладают неоспоримыми правами на эту территорию, вытекающими из международно-правовых условий их вхождения в состав России. Ништатский мирный договор 1721 г. входит в корпус международно-правовых актов, на которых основана легитимность территорий многих государств мира. Нынешние границы Соединенных Штатов, Швеции, Франции или Испании также зиждутся, среди прочих, на весьма древних международно-правовых актах, и никем сегодня не оспариваются; d) подписав Хельсинский Заключительный Акт, Европа признала легитимность, территориальную целостность всех послевоенных государств в границах Ялты и Потсдама, то есть тот факт, что прибалтийские республики - части Советского Союза.
Теперь становится совершенно понятным, почему Кремль и его агентура влияния в Эстонии сделало все, чтобы не ратифицировать договор о границе. И дело не в самом договоре. Договор с Россией, как говорил Бисмарк, не стоит и бумаги, на котором он подписан. Для Путина принципиально важно не оставлять необдуманных «юридических следов» при разграничении территорий в XXI веке.
Продолжая свои исторические изыскания уже в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия 1» он усилил свою позицию и заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, «получили огромное количество российских земель» и «традиционных российских исторических территорий», а при выходе из Союза забыли их вернуть. Правда Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду.
Что случилось с идеологом Большой Евразии? Читая по утрам документы, положенные в красные папочки (от СВР, от ФСБ, от ФСО), Путин прекрасно знает: а) интеграционные проекты на постсоветском пространстве, инициированные Россией, встречают в новых независимых государствах скрытое или открытое отторжение из-за опасения потерять свой суверенитет; в) большинство этих государств заинтересовано в участии в реализации китайского проекта создания экономического пространства Великого шелкового пути; с) признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, присоединение к ней Крыма, было воспринято элитами этих государств как намерение проводить политику собирания земель, воссоздание российской империи, что вызвало заметное отчуждение от Москвы.
Путин понимает, что распад СССР еще не завершен. Без объединения государств постсоветского пространства в рамках большого геополитического проекта невозможно стабилизировать ситуацию и придать ей устойчивость. Но новых привлекательных проектов нет, остались только угрозы.
Таким образом ближайшее будущее постсоветского пространства описано Путиным в двух стратегиях. Для большинства постсоветских стран это торг под угрозой отъема территорий (мирный, либо в форме гибридной операции, либо в форме локального конвенционального конфликта).
Для стран Балтии - это протекторат. Кремль исходит из того, что над Восточной Европой британская геополитическая опека середины прошлого века сегодня сменилась американским протекторатом. Однако под этой опекой оказался разделенный русский народ (граждане РФ и соотечественники). Москва будет настаивать на том, чтобы этот протекторат был совместным. Сильным аргументом в дискуссии будет названа возможная гуманитарная интервенция в страны Балтии. Эта стратегия опирается также и на действия российской внешней разведки, которая сумела с марта по ноябрь 2016 года создать в окружении Трампа через свою агентуру влияния - Генри Киссинджер (в коридорах разведки Киса) и Дмитрий Саймс (уже бежал в Москву) - группу внешнеполитических советников (уже, правда, расшифрованную).
Сегодня, после 1 июля, когда поправки в Конституцию одобрены страной, Россия перешла в другой политический режим. Теперь Путин, у которого нет ограничений, может принимать решения под влиянием эмоций. Но поскольку он уже 20 лет у власти, то не будет оглядываться. Он будет рисковать. И это опасно.