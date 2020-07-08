Ср, 8.07.2020
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FlixBus будет осуществлять перевозки между странами Балтии, Польшей и Германией

Flixbus.

ФОТО: Flixbus

Со следующей недели зарегистрированная в Германия международная компания автобусных пассажирских перевозок, которая использует бренд FlixBus, начнет выполнять перевозки между странами Балтии, Польшей и Германией. 

По словам исполнительного директора FlixBus в Польше, в странах Балтии и на Украине Михаила Лемана, выход на рынок Балтийских стран планировался в первом полугодии, но планы скорректировали пандемия коронавируса и стремление создать сеть перевозок. 

«Сначала мы планировали приступить к перевозкам в первом полугодии, начинаем на неделю позже. Преимущественно это обусловлено пандемией, однако мы также хотели создать первую сеть, которая у нас есть в Польше и Германии, чтобы она была приспособлена для пассажиров из стран Балтии», - сказал на пресс-конференции Леман. 

«Открыв линии в Риге, Таллине, Каунасе или Вильнюсе, мы соединяем эти города с определенной сетью, с попутными городами в направлении Варшавы или Берлина, тогда можно путешествовать по всей Европе - с одной остановкой поехать в Испанию, южную Италию, Соединенное Королевство, Хорватию или куда угодно», - добавил он. 

FlixBus спланировала пять маршрутов: Рига- Варшава, Каунас-Варшава, Рига- Каунас-Варшава-Ломжа-Варшава, Таллин-Рига-Варшава и Вильнюс-Варшава-Берлин. В Литве эти маршруты будут также пролегать через Паневежис, Друскининкай, Мариямполе и Шяуляй. 

Бренд FlixBus принадлежит германской компании FlixMobility GmbH. FlixBus работает в 29 городах Европы и обслуживает около 2500 автобусных линий.

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