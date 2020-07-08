Привезшим в Ида-Вирумаа коронавирус гостем из России оказался дальнобойщик

Упомянутый мужчина работает водителем на дальние расстояния, грузовые перевозки между Эстонией и Россией осуществляются, границу он пересекал во время выполнения рабочих обязанностей, отметили в Департаменте здоровья.

По словам пресс-секретаря ведомства, чиновники не знают, почему на границе не обратили внимание на имевшиеся у водителя признаки заражения Covid-19: «Возможно, он их скрывал, но к данному моменту подтверждено, что у него были явные признаки болезни».