Глава Пентагона заявил об успешном сдерживании России и Китая за последний год

"В течение прошлого года Пентагон сдерживал агрессивную деятельность, осуществляемую странами-изгоями, такими как КНДР и Иран, а также схожими с ними [государствами], такими как Россия и Китай", - заявил он в видеообращении, опубликованном на сайте Минобороны США.

Среди других достижений ведомства Эспер отметил проведение международных контртеррористических операций, поддержание лидирующей роли США в международной антитеррористической коалиции, а также сохранение свободы судоходства и торговли в спорных водах Персидского залива и Южно-Китайского моря. В целом, по его словам, Минобороны добилось прогресса в выполнении задач, к которым относятся противодействие России и Китаю, а также модернизация национальных вооруженных сил.

Эспер напомнил, что в июле прошлого года на слушаниях, посвященных его утверждению на посту главы Пентагона, он дал понять, что своей главной задачей считает реализацию Стратегии национальной безопасности в эпоху соперничества великих держав. Россию и Китай он назвал главными конкурентами Соединенных Штатов. Тогда он заявил, что Вашингтон находится в состоянии кибервойны с Москвой и Пекином, которые постоянно пытаются украсть американские технологии, и отметил растущую способность России и Китая оспаривать военное преимущество США.

Несколько месяцев спустя глава Пентагона обвинил Россию и Китай в попытках расшатать установленный мировой порядок. "Мы не можем бездействовать, пока авторитарные государства пытаются переделать мировой порядок в плане безопасности под себя за счет остальных", - отмечал Эспер. В декабре он сообщил, что ведомство намерено сосредоточиться на конкуренции с Китаем и Россией. Вашингтон отстает от Москвы в разработке гиперзвукового оружия и тратит каждый доллар, чтобы достичь преимущества.