В Латвии можно купить целую усадьбу за один евро

На продажу выставлена усадьба Лиела в волости Мадлиенас Огрского края Латвийской Республики - ее цена составляет всего один евро, сообщает Видземское телевидение. Однако, как объясняет продавец, сумма - просто юридическая формальность, так как покупателю придется доказать, что в его распоряжении имеются достаточные средства для реконструкции старинного здания.
До 1972 года в усадьбе была размещена школа, а когда ее ликвидировали, усадьбу разграбили и забросили.
Точный год строительства здания неизвестен, однако местная жительница Расма Верпея нашла записи об усадьбе, датированные 1470-м годом.
Сейчас здание принадлежит проживающему в Польше предпринимателю, и он решил его продать.
«Один евро - юридический термин, который создали юристы. Так как без оплаты пришлось бы оформлять дарственную (...). Идеи [для реконструкции] могут быть любыми. Но покупателю нужно точно указать, что он реализует и где возьмет деньги», - объяснил собственник, пожелавший остаться анонимным.
Покупатели пока не найдены, но интерес к недвижимости есть. Каким будет будущее усадьбы Лиела, покажет время.
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