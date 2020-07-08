В Латвии можно купить целую усадьбу за один евро

До 1972 года в усадьбе была размещена школа, а когда ее ликвидировали, усадьбу разграбили и забросили.

Точный год строительства здания неизвестен, однако местная жительница Расма Верпея нашла записи об усадьбе, датированные 1470-м годом.

Сейчас здание принадлежит проживающему в Польше предпринимателю, и он решил его продать.

«Один евро - юридический термин, который создали юристы. Так как без оплаты пришлось бы оформлять дарственную (...). Идеи [для реконструкции] могут быть любыми. Но покупателю нужно точно указать, что он реализует и где возьмет деньги», - объяснил собственник, пожелавший остаться анонимным.

Покупатели пока не найдены, но интерес к недвижимости есть. Каким будет будущее усадьбы Лиела, покажет время.