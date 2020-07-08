С завтрашнего дня начнут пускать посетителей к пациентам Региональной больницы

При входе через главные двери больше не нужно проходить медицинскую проверку, а опрос и ношение масок больше не будут являться обязательными в помещениях больницы. Также с завтрашнего дня, с 9 июля, разрешат навещать находящихся в больнице пациентов.

По словам члена правления Региональной больницы, старшего врача Пеэпа Тальвинга, распространение коронавируса в Эстонии взято под контроль, и больница делает все от себя зависящее, чтобы обеспечить безопасность пациентов и снизить риск заражения Covid-19: «И все же хотел бы подчеркнуть, что опасность заражения еще не исчезла и прошу всех внести свой вклад в профилактику заболевания. Ключевыми словами тут являются – осведомленность и постоянный инфекционный контроль. Важен вклад каждого, чтобы количество зараженных Covid-19 и дальше находилось в тенденции спада».

По словам директора сестринского дела Региональной больницы Алексея Гайдаенко, больница смягчила многие ограничения. С завтрашнего дня заканчивается запрет на посещение пациентов: «Вновь можно будет порадовать находящихся на больничном лечении своим визитом, но в случае наличия симптомов вирусного заболевания посещение пациентов строго запрещено. Больным нужно оставаться дома для защиты своего собственного здоровья и здоровья других людей».