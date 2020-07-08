В рамках ЧЭ по теннису пройдет показательный турнир с участием чемпионов прежних лет

Ровно век назад был разыгран первый чемпионский титул страны и в честь этого события в среду, 8 июля, в 18:00 пройдет показательный турнир с участием чемпионов Эстонии прошлых лет. Капитанами своих команд будут первые ракетки страны: Анетт Контавейт, Юрген Зопп и Владимир Иванов.