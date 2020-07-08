В рамках ЧЭ по теннису пройдет показательный турнир с участием чемпионов прежних лет

На таллиннских кортах общества "Калев" стартовал чемпионат Эстонии по теннису. Призеры будут определены в шести разрядах, и уже сыграны первые матчи, сообщает Rus.ERR.
Ровно век назад был разыгран первый чемпионский титул страны и в честь этого события в среду, 8 июля, в 18:00 пройдет показательный турнир с участием чемпионов Эстонии прошлых лет. Капитанами своих команд будут первые ракетки страны: Анетт Контавейт, Юрген Зопп и Владимир Иванов.
Команда Контавейт: Анетт Контавейт (4 титула), Алти Вахкал (12), Ало Ояссалу (7), Илона Полякова (5), Яак Пылдма (3).
Команда Зоппа: Юрген Зопп (11), Пирет Илвес (16), Майт Кюннап (13), Татьяна Воробьева (5), Катрин Юузе (5).
Команда Иванова: Владимир Иванов (16), Айн Сууртал (15), Андрей Лузгин (12), Лийна Суурварик (7), Катрин Таммару (6).
Победители чемпионата Эстонии определятся в ближайшие выходные.