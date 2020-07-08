Фото: в какой мыльнице мыло не будет противно намокать

Кусок мыла в традиционной мыльнице мокнет. Его не слишком приятно брать в руки. Каждый решает проблему по-своему — можно перейти на жидкое мыло или, как на фото: подложить под кусок любимого мыла салфетку.

Вариант решения

Держатель с вращающимся куском. Увы, это конкретное изобретение французского бренда Pro ven Di: в комплекте с держателем придется покупать еще и мыло соответствующей формы — с отверстием по центру. Но согласитесь - смотрится эффектно. Кстати, с мыла скорее всего будет капать.

Вариант решения

Магнитная мыльница. На нее можно подвесить любой кусок мыла. Как и всякий магнит, эта мыльница состоит из двух частей — принимающая закреплена на декоративном держателе, а ответная — вставляется в кусок мыла. Есть магнитные мыльницы с креплением куска параллельно стене либо параллельно столешнице.

На фото: мыльница из коллекции Istad марки WESS, фото с сайта likemyhome