Фото: в какой мыльнице мыло не будет противно намокать

На уникальность и новизну не претендуем — Houzz рассказывает о простых вещах, которые могут улучшить качество жизни. К тому же многие наверняка помнят, какие альтернативные мыльницы были доступны потребителям лет сорок назад. Сейчас про них вспомнили.
Кусок мыла в традиционной мыльнице мокнет. Его не слишком приятно брать в руки. Каждый решает проблему по-своему — можно перейти на жидкое мыло или, как на фото: подложить под кусок любимого мыла салфетку.
Вариант решения
Держатель с вращающимся куском. Увы, это конкретное изобретение французского бренда Pro ven Di: в комплекте с держателем придется покупать еще и мыло соответствующей формы — с отверстием по центру. Но согласитесь - смотрится эффектно. Кстати, с мыла скорее всего будет капать.
Вариант решения
Магнитная мыльница. На нее можно подвесить любой кусок мыла. Как и всякий магнит, эта мыльница состоит из двух частей — принимающая закреплена на декоративном держателе, а ответная — вставляется в кусок мыла. Есть магнитные мыльницы с креплением куска параллельно стене либо параллельно столешнице.
Такую мыльницу легко найти в интернет-магазинах, а также стоит поинтересоваться, например, в магазинах типа Koduextra или Magaziin.