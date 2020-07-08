Картина дня: долгий путь домой эстонского путешественника, новые случаи заражения коронавирусом и Белорусская АЭС

За сутки восемь жителей Эстонии заразились коронавирусом

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 581 тест на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, восемь проб дали положительный результат. Читать далее...

Привезшим в Ида-Вирумаа коронавирус гостем из России оказался дальнобойщик

В конце июня приехавший в Эстонию водитель-дальнобойщик из России принял участие в праздновании дня рождения в компании родственников и друзей в Нарва-Йыэсуу. Сейчас известно, что он был носителем коронавируса и заразил других. Читать далее...

Живущие в Австралии эстонцы неделями ждут разрешения на выезд из страны

Постоянным резидентам Австралии, как и гражданам, для выезда из страны нужно получить специальное разрешение. «После четырехнедельного ожидания в итоге получила свой ответ, который, к моему удивлению, оказался положительным», - радуется живущая в Сиднее и работающая руководителем бюро путешествий Аэт Мадисон, эмоции которой в какой- то момент балансировали между огорчением, чувством безнадежности, неизвестностью, смятением и раздражением. В этот четверг ей разрешили отправиться в Эстонию. Читать далее...

Житель Эстонии, сто дней проживший в аэропорту Манилы, опоздал на самолет

Сегодня житель Эстонии Роман Трофимов, застрявший в период пандемии в аэропорту столицы Филиппин, должен был вернуться на родину. Однако этого не произойдет, поскольку…

Deutsche Bank оштрафован за связи с Эпштейном и отмывавшим деньги эстонским филиалом Danske

Нью-йоркское Управление по надзору за деятельностью финансового рынка (DFS) объявило о достижении соглашения с Deutsche Bank, в рамках которого банк выплатит штраф в 150 млн долларов (132 млн евро). Штраф наложен за значительные нарушения, допущенные банком при обслуживании счетов скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, а также в ходе делового сотрудничества с Danske Bank Estonia и FBME Bank. Читать далее...

Сверхсовременное здание круизного терминала в Старом порту будет готово через год

Праздники стропил – события в Таллинне нередкие, ведь город непрерывно строится начиная с незапамятных времен, и старичку Ярвевана до сих пор не удалось вылить на город озеро Юлемисте. Вот и вчера в столичном Старом порту праздником стропил было отмечено грандиозное событие: здание нового круизного терминала достигло своей максимальной высоты. Читать далее...

Грузия объявила об открытии своей границы для граждан Эстонии

Власти Грузии в среду объявили о скором открытии границы страны для граждан пяти государств, среди которых и Эстония. Читать далее...

С завтрашнего дня начнут пускать посетителей к пациентам Региональной больницы

Эпидемиологическая обстановка с Covid-19 улучшилась и, учитывая рекомендации Департамента здоровья, Северо-Эстонская региональная больница с четверга ослабляет прежние ограничения на посещение больных. Читать далее...

Полиция: алкоголь и сигареты легко доступны для несовершеннолетних

Во вторник полиция провела инспекционные закупки в нескольких магазинах Тартуского уезда, которые показали, что алкоголь и табачные изделия легко доступны для несовершеннолетних, поскольку продавцы не требуют документа у покупателей. Читать далее...

FlixBus будет осуществлять перевозки между странами Балтии, Польшей и Германией

Со следующей недели зарегистрированная в Германия международная компания автобусных пассажирских перевозок, которая использует бренд FlixBus, начнет выполнять перевозки между странами Балтии, Польшей и Германией. Читать далее...

Треть жителей Эстонии недовольны своей трудовой жизнью

Из опроса CV-Online Estonia выяснилось, что своей трудовой жизнью на данный момент крайне удовлетворены только четверть участников опроса, средне довольны 53% опрошенных и совсем недовольны 32%. Читать далее...

Эстонские разработчики представят приложение для отслеживания коронавируса

Разработчики эстонского приложения по отслеживанию контактов с носителями коронавируса вышли на финишную прямую и обещают представить свой продукт в августе. Читать далее...

Из-за проблемной семьи городские власти предложили внести поправки в закон

Городская управа Пярну - в связи с просьбами одной семьи о предоставлении информации и ее разъяснении - предложила Министерству юстиции внести поправки в Закон об общественной информации. Читать далее...

Страны Балтии спорят о строящейся рядом Белорусской АЭС и сомневаются в ее безопасности