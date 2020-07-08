Ср, 8.07.2020
Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, говорит о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: долгий путь домой эстонского путешественника, новые случаи заражения коронавирусом и Белорусская АЭС

Картина дня: долгий путь домой эстонского путешественника, новые случаи заражения коронавирусом и Белорусская АЭС

Чемоданы в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 июля.

За сутки восемь жителей Эстонии заразились коронавирусом

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 581 тест на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, восемь проб дали положительный результат. Читать далее...

Привезшим в Ида-Вирумаа коронавирус гостем из России оказался дальнобойщик

В конце июня приехавший в Эстонию водитель-дальнобойщик из России принял участие в праздновании дня рождения в компании родственников и друзей в Нарва-Йыэсуу. Сейчас известно, что он был носителем коронавируса и заразил других. Читать далее...

Живущие в Австралии эстонцы неделями ждут разрешения на выезд из страны

Постоянным резидентам Австралии, как и гражданам, для выезда из страны нужно получить специальное разрешение. «После четырехнедельного ожидания в итоге получила свой ответ, который, к моему удивлению, оказался положительным», - радуется живущая в Сиднее и работающая руководителем бюро путешествий Аэт Мадисон, эмоции которой в какой- то момент балансировали между огорчением, чувством безнадежности, неизвестностью, смятением и раздражением. В этот четверг ей разрешили отправиться в Эстонию. Читать далее...

Житель Эстонии, сто дней проживший в аэропорту Манилы, опоздал на самолет

Сегодня житель Эстонии Роман Трофимов, застрявший в период пандемии в аэропорту столицы Филиппин, должен был вернуться на родину. Однако этого не произойдет, поскольку…

Deutsche Bank оштрафован за связи с Эпштейном и отмывавшим деньги эстонским филиалом Danske

Нью-йоркское Управление по надзору за деятельностью финансового рынка (DFS) объявило о достижении соглашения с Deutsche Bank, в рамках которого банк выплатит штраф в 150 млн долларов (132 млн евро). Штраф наложен за значительные нарушения, допущенные банком при обслуживании счетов скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, а также в ходе делового сотрудничества с Danske Bank Estonia и FBME Bank. Читать далее...

Сверхсовременное здание круизного терминала в Старом порту будет готово через год

Праздники стропил – события в Таллинне нередкие, ведь город непрерывно строится начиная с незапамятных времен, и старичку Ярвевана до сих пор не удалось вылить на город озеро Юлемисте. Вот и вчера в столичном Старом порту праздником стропил было отмечено грандиозное событие: здание нового круизного терминала достигло своей максимальной высоты. Читать далее...

Грузия объявила об открытии своей границы для граждан Эстонии

Власти Грузии в среду объявили о скором открытии границы страны для граждан пяти государств, среди которых и Эстония. Читать далее...

С завтрашнего дня начнут пускать посетителей к пациентам Региональной больницы

Эпидемиологическая обстановка с Covid-19 улучшилась и, учитывая рекомендации Департамента здоровья, Северо-Эстонская региональная больница с четверга ослабляет прежние ограничения на посещение больных. Читать далее...

Полиция: алкоголь и сигареты легко доступны для несовершеннолетних

Во вторник полиция провела инспекционные закупки в нескольких магазинах Тартуского уезда, которые показали, что алкоголь и табачные изделия легко доступны для несовершеннолетних, поскольку продавцы не требуют документа у покупателей. Читать далее...

FlixBus будет осуществлять перевозки между странами Балтии, Польшей и Германией

Со следующей недели зарегистрированная в Германия международная компания автобусных пассажирских перевозок, которая использует бренд FlixBus, начнет выполнять перевозки между странами Балтии, Польшей и Германией. Читать далее...

Треть жителей Эстонии недовольны своей трудовой жизнью

Из опроса CV-Online Estonia выяснилось, что своей трудовой жизнью на данный момент крайне удовлетворены только четверть участников опроса, средне довольны 53% опрошенных и совсем недовольны 32%. Читать далее...

Эстонские разработчики представят приложение для отслеживания коронавируса

Разработчики эстонского приложения по отслеживанию контактов с носителями коронавируса вышли на финишную прямую и обещают представить свой продукт в августе. Читать далее...

Из-за проблемной семьи городские власти предложили внести поправки в закон

Городская управа Пярну - в связи с просьбами одной семьи о предоставлении информации и ее разъяснении - предложила Министерству юстиции внести поправки в Закон об общественной информации. Читать далее...

Страны Балтии спорят о строящейся рядом Белорусской АЭС и сомневаются в ее безопасности

В соответствии с компромиссным решением Европейской комиссии, Европейское агентство по атомной энергии должно представить спорящим между собой странам Балтии дополнительную оценку безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС), строящейся близ города Островец. Читать далее...

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ