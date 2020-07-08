В глушь, на хутор! Хутор XIX века стоит дешевле квартиры в Харьюмаа

На участке, ожидающем новых трудолюбивых хозяев, находится построенная в 1860-х годах и частично перестроенная впоследствии жилая рига. Разумеется, она нуждается в ремонте. За хутор Тани с длинной историей хотят получить 40 000 евро.

Хутор Тани. ФОТО: City24

На участке площадью 13 736 м2 также расположены построенная в 2000 году баня, колодец, сад с ягодными кустарниками и сельскохозяйственные угодья. Участок граничит с речкой Велисе, через которую перекинут мостик.

Баня на хуторе Тани. ФОТО: City24

В требующем ремонте доме расположены гостиная, общая комната, кухня и кладовая. Электричество имеется.

Хутор Тани. ФОТО: City24