Ср, 8.07.2020
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  • В глушь, на хутор! Хутор XIX века стоит дешевле квартиры в Харьюмаа

В глушь, на хутор! Хутор XIX века стоит дешевле квартиры в Харьюмаа

Tani talu.

ФОТО: City24

Этот кусочек истории находится в деревне Вигала-Ванамыйза в Рапламаа, рассказывает портал Kodustiil

На участке, ожидающем  новых трудолюбивых хозяев, находится построенная в 1860-х годах и частично перестроенная впоследствии жилая рига. Разумеется, она нуждается в ремонте. За хутор Тани с длинной историей хотят получить 40 000 евро.

Хутор Тани.

ФОТО: City24

На участке площадью 13 736 м2 также расположены построенная в 2000 году баня, колодец, сад с ягодными кустарниками и сельскохозяйственные угодья. Участок граничит с речкой Велисе, через которую перекинут мостик. 

Баня на хуторе Тани.

ФОТО: City24

В требующем ремонте доме расположены гостиная, общая комната, кухня и кладовая. Электричество имеется. 

Хутор Тани.

ФОТО: City24

С интересным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости City24

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