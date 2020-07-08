Полиция и налоговые службы провели проверку клубничных плантаций в Южной Эстонии

Сотрудники полиции и Налогово-таможенного департамента провели в Южной Эстонии контрольный рейд на клубничных плантациях, никаких нарушений трудовой дисциплины в ходе рейда выявлено не было.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что задачей рейда было проверить, все ли работники трудятся на полях легально и нет ли среди них незаконно завербованных иностранцев.
Проверка показала, что ни одно из предприятий, выращивающих клубнику, не нарушило трудовое и миграционное законодательство.