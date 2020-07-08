Ср, 8.07.2020
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  • Полиция и налоговые службы провели проверку клубничных плантаций в Южной Эстонии

Полиция и налоговые службы провели проверку клубничных плантаций в Южной Эстонии

Клубника.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Сотрудники полиции и Налогово-таможенного департамента провели в Южной Эстонии контрольный рейд на клубничных плантациях, никаких нарушений трудовой дисциплины в ходе рейда выявлено не было.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что задачей рейда было проверить, все ли работники трудятся на полях легально и нет ли среди них незаконно завербованных иностранцев.

Проверка показала, что ни одно из предприятий, выращивающих клубнику, не нарушило трудовое и миграционное законодательство.

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