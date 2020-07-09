Обзор ⟩ Где и за сколько можно переночевать в Южной Эстонии во время ралли WRC?

Тарту

В Тартуском уезде свободных мест с каждым днем становится все меньше и меньше. К началу соревнований, вероятно, их не найдешь днем с огнем. К сожалению, чем ближе к соревнованиям, тем дороже будет жилье.

На портале недвижимости KV.EE имеется восемь предложений, цены которых за ночь варьируются от 25 до 120 евро. Самое дешевое место для ночлега находится в центре Тарту на улице Филосоофи. К плате в 25 евро за квартиру-студию добавляется 15 евро за уборку.

Квартира на улице Филосоофи в Тарту. ФОТО: KV.EE

На портале недвижимости City24 есть только одно предложение, и тоже в центре города. Двухкомнатная квартира на улице Kristalli обойдется 40 евро за ночь. Зато на популярном ресурсе Airbnb можно найти целых 40 вариантов для ночлега. Дороже всего, 2339 евро, стоит место, где может разместиться целая семья.

Свободные места для ночлега 4 -6 сентября в Тарту. ФОТО: Kuvatõmmis Airbnb lehelt.

Сдается внаем и одна очень необычная квартира, расположенная в похожем на замок доме. Атмосфера дома перенесет вас в далекое прошлое, притом что за две ночи придется заплатить всего 65 евро.

На Airbnb есть предложение о сдаче за 29 евро, в котором гарантируется тишина и спокойствие в спальне двухкомнатной тартуской квартиры. Свободные

Свободные дома для ночлега 4 - 6 сентября в Тарту. ФОТО: Kuvatõmmis Airbnb lehelt

На Booking.com можно найти девять объектов для ночлега, цены в которых варьируются от 168 евро до нескольких тысяч. Список возглавляет дом для отдыха на улице Таммеокса, за проживание в котором в дни ралли запрашивают 8262 евро. И это уже со скидкой. Дом вмещает семь и более постояльцев.

Дом на Таммеокса, 7. ФОТО: Kuvatõmmis Booking.com lehelt

Отепя

В зимней столице Отепя с выбором жилья тоже проблемы. Вы все еще можете найти несколько объектов, но цена на них уже зашкаливает. Как и следовало ожидать, места в Tehvandi Hotel и Pühajärve Spa распроданы.

Единственный сайт, который еще что-то предлагает, это Booking.com, где пока можно найти целых три объекта. Один из них, к тому же самый дешевый, это Ökopesa Külaliskorter, где за ночлег с 4 по 6 сентября придется заплатить 1100 евро.

Гостевые квартиры Ökopesa. ФОТО: Kuvatõmmis Booking.com lehelt

А на берегу Пюхаярве находится гостевой дом Kika, в котором может переночевать 19 человек. Цена за две ночи - 5000 евро.

Совсем рядом с отепяским парком приключений находится последний свободный дом для ночлега в этом районе. За две ночи во время ралли хотят получить 7000 евро! При этом дом для отдыха вмещает шесть человек.

Дом для ночлега в Отепя. ФОТО: Kuvatõmmis Booking.com lehelt

Эльва

В исторической летней столице Южной Эстонии выбор невелик. В самых больших объектах для размещения - а это Тартумааский оздоровительно-спортивный центр, мотели Verevi и Waide - на время ралли мест уже нет. Единственные места, которые еще доступны, можно найти на платформе краткосрочной аренды Airbnb, и цены очень приемлемые. В находящемся в поселке Кяэрди гостевом доме комната стоит 39 евро в сутки. В другом доме для ночлега цена еще ниже - 11 евро в день, но за эти деньги вам придется делить комнату с еще тремя молодыми людьми. К тому же вам придется взять с собой ящик пива на всю компанию.

Свободные места для ночлега 4 - 6 сентября в Эльва. ФОТО: Kuvatõmmis Airbnb lehelt

Просим учесть, что к тому времени, когда вы будете читать этот обзор, ситуация может измениться.

