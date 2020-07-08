Что вы читаете этим летом? Поделитесь с Rus.Postimees и выиграйте призы

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В Эстонии 16 магазинов Apollo, где вы найдете книжные новинки и классику эстонской и мировой литературы, в том числе на русском языке. Также в Apollo – большой выбор музыки на различных носителях, кино, настольных и компьютерных игр, а также необычных подарков. Магазины Apollo есть в Таллинне, Тарту, Вильянди, Пярну, Раквере, Хаапсалу и на Сааремаа. Также все покупки можно сделать не выходя из дома – в э-магазине Apollo.