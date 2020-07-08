Движение на участке Пярнуского шоссе будет временно перекрыто.

На отрезке будет закрыт перекресток Пярнуского шоссе и улицы Идакааре и пересечение улицы Николая фон Глена с Пярнуcкого шоссе. На перекрестке улицы Раудтеэ и Пярнуского шоссе, по возможности, будет обеспечен двусторонний проезд по железнодорожному переезду и движение по улице Рахумяэ. Движение будет регулироваться в промежутке с 6:30 до 21:30. Будет обеспечен проезд общественного транспорта, за исключением автобусов линии номер 23 – в воскресенье, 12 июля, они будут направлены в объезд по бульвару Сыпрузе.