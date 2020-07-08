Парковка квартирного товарищества может быть общей, персональной или даже отдельным юридическим лицом

Расширение дороги вместо расширения парковки

Парковка для 20 и более машин должна по правилам должна иметь маслосборник - локальный или с отводом в ливневую канализацию. Квартирное товарищество, расположенное на Таллиннском шоссе, 48 в Нарве, нуждалось в парковке, но не могло себе позволить эти коммуникации. Поэтому решено было строить парковку всего на 16 мест. Но чиновники обратили внимание, что в реальности на обновленной придомовой территории можно будет поставить гораздо больше 20 машин, из-за чего сначала отказались согласовать проект, но в итоге все же согласовали.

Нарвитянка Ирина, чья мать живет в этом доме, написала в редакцию Rus.Postimees, что в доме 110 квартир и около 40 автомобилей. На нескольких собраниях в доме речь шла о строительстве парковки на 60 машин, а не на 16.

“Складывается впечатление, что председатель (...) “забыла” о том, что построить или увеличить число парковочных мест для многоквартирного жилого дома на территории квартирного товарищества можно только на законных основаниях, только по строительному проекту, составленному на основании выданных городской управой условий на проектирование, и полученному разрешению на выполнение строительных работ”, - отмечает Ирина.

Председатель КТ Любовь Шарова объяснила, что строительство будет вестись по проекту, который согласован с городскими властями. Проект предусматривает новую стоянку на 16 машиномест и расширение дороги перед домом.

“Если быть более точным, у нас будет всего 19 парковочных мест - три будут в стороне - и расширение дороги для безопасности движения. Всё это согласовано, - сказала председатель. - И да, за счет этого машин там будет стоять гораздо больше”.

Новая, более широкая дорога, принадлежащая КТ, формально не будет считаться парковкой, поэтому нарушения здесь нет. Хотя владельцы машин на практике смогут использовать ее не только для проезда, но и для стоянки.

Именные места или парковка для всех?

Встречается два основных способа финансировать строительство парковки в КТ: либо за нее платят только владельцы машин, которые получают за это именные парковочные места, либо строится парковка для всех членов товарищества. В доме 48 по Таллиннскому шоссе решили использовать второй вариант.

“Было решено на собрании, что все платят на расширение дороги целевой взнос по 200 евро с квартиры, чтобы все имели возможность парковаться - либо на дороге, либо на парковочном месте. Кто куда успел,” - сказала председатель КТ.

Членам товарищества выдадут парковочные карточки, и следить за порядком будет компания EuroPark.

Ирина считает это неправильным, поскольку ее матери парковочное место не нужно, а в последнем счете за квартиру она уже увидела 200 евро на благоустройство (прежде всего, это деньги на строительство парковки):