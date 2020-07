Клиент жалуется на Kaubamaja: магазин отказался принимать подарочные карты

«Kaubamaja AS прекратил выпуск подарочных карт на бумажных носителях с ноября 2013 года. Вместо бумажных карт в продаже появились электронные подарочные карты Partner, которые действуют в магазинах Tallinna Kaubamaja Grupp AS - Kaubamaja AS, Selver, ILU, ABC King. Информация об истечении срока действия бумажных подарочных карт распространялась в СМИ. К сожалению, невозможно заменить просроченные подарочные карты, потому что технически товар закончился. Kaubamaja не может быть ответственен за возможный ущерб, если картой не воспользовались в период ее действия или хотят ею воспользоваться после его окончания», - написал представитель Kaubamaja Алексею.