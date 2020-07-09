Клиент жалуется на Kaubamaja: магазин отказался принимать подарочные карты

«Эта некрасивая история касается одной известной торговой сети с красивым слоганом «Единственный и неповторимый», - начинает свой рассказ Алексей, имея в виду Kaubamaja.

По его словам, точно он не помнит, но ему кажется, что он купил подарочные карты летом 2013 года. Тогда их еще выпускались на бумажных носителях. Подарочные деньги лежали и ждали своего часа. И вот он пришел — 16 июня 2020 года. «Поверив репутации предприятия, убедившись в отсутствии срока действия на картах, что в устной форме подтвердил и представитель магазина, - карты бессрочны на 100% - я отдал их близкому человеку», - объясняет Алексей.

Однако Kaubamaja не принял подарочные карты в качестве оплаты, сообщив, что срок их действия истек. «Мы написали заявление о переводе денежного эквивалента с бумаги в электронную среду, - сказал Алексей. - Время же не властно над обязательствами старейшего универмага страны!»

Он подал жалобу и вскоре получил ответ Kaubamajа, в котором магазин принес извинения, но объяснил, что если на подарочной карте срока действия нет, то на подарочные карты распространяется Закон об общей части Гражданского кодекса, из которого вытекает, что срок действия составляет три года со дня покупки карты.

«Kaubamaja AS прекратил выпуск подарочных карт на бумажных носителях с ноября 2013 года. Вместо бумажных карт в продаже появились электронные подарочные карты Partner, которые действуют в магазинах Tallinna Kaubamaja Grupp AS - Kaubamaja AS, Selver, ILU, ABC King. Информация об истечении срока действия бумажных подарочных карт распространялась в СМИ. К сожалению, невозможно заменить просроченные подарочные карты, потому что технически товар закончился. Kaubamaja не может быть ответственен за возможный ущерб, если картой не воспользовались в период ее действия или хотят ею воспользоваться после его окончания», - написал представитель Kaubamaja Алексею.

Департамент защиты прав потребителя и технадзора подтвердил, что если на подарочной карте не указан срок ее действия, то, согласно 146-й статье Закона об общей части Гражданского кодекса, срок давности по требованию, вытекающему из сделки, составляет три года. Так было и до 2013, так остается и до сих пор.

«Продавец не обязан писать на подарочной карте срок ее действия, но, чтобы предоставить клиенту ясную информацию, это все-таки желательно делать», - ответила руководитель отдела торговли Департамента защиты прав потребителя и технадзора Биргит Валгус, отметив, что такие споры решает Комиссия по рассмотрению потребительских споров. Алексей подтвердил, что намерен обратиться в комиссию.