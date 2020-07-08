Круизные фирмы пока не похоронили планы посетить Эстонию до конца сезона

В этом сезоне Эстонию должны были посетить более 300 круизных судов. Из-за пандемии коронавируса до конца июля все посещения отменены, однако некоторые круизные фирмы все же рассматривают Таллинн как место посещения в этом сезоне, передает Rus.ERR.
По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникации Таллиннского порта Сирле Арро, до вызванного коронавирусом кризиса на начавшийся сезон было забронировано 334 прибытия круизных судов.
"Сейчас отменены все посещения до конца июля, по большей части и в августе, а некоторые - в сентябре и октябре. К сожалению, отмены происходят каждую неделю", - отметила Арро.