В Тапа сменилась рота датского контингента

«Я очень доволен временем, проведенным на службе в Эстонии - хотя всемирная пандемия и установила ограничения и для нас, мы смогли провести необходимые действия в учебных районах: научились сражаться зимой, в застроенных районах и в лесах», - сказал командир датского контингента Томми Кьяер, сообщила в среду BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны.

Почти треть военнослужащих, прибывших в Эстонию в составе роты Vidar, были здесь в 2018 году. «Я в то время был командиром подразделения, жил в той же казарме, спал на том же этаже, а мой кабинет находился через коридор. Так что приехать в Эстонию - все равно что вернуться домой», - сказал командир роты Vidar капитан Джакоб.

В скандинавской мифологии Видар - бог мщения и безмолвия, сын Одина, занятый тренировкой ко дню Рагнарёка - битвы перед концом света. «Наша рота также тренируется, чтобы быть готовым к Рагнарёку и стать достаточно сильными, чтобы предотвратить конец света в случае необходимости», - добавил капитан Джакоб.

Компания Vidar вооружена боевыми машинами CV90. У них на вооружении также новые бронетранспортеры Piranha V Датских сил обороны, вместе с отделом материально-технического обеспечения датское подразделение насчитывает почти 200 человек. В общей сложности в боевой группе в Тапа служат более тысячи военнослужащих из Соединенного Королевства и Дании.