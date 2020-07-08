Состояние впадающих в Чудское озеро рек улучшилось

По словам вице-канцлера Министерства охраны окружающей среды Эстонии Гарри Лийва, возглавляющего с эстонской стороны совместную комиссию по охране и использованию трансграничных вод, органическое загрязнение рек в бассейне реки Нарва уменьшилось, а биопоказатели кислорода и аммонийного азота улучшились, приблизившись к естественному фону.

«Обе стороны предприняли эффективные меры по управлению водными ресурсами, - сказал Лийв .- Российская сторона внесла 89 миллионов рублей на улучшение состояния трансграничных вод в 2019-2020 годах: реки, впадающие в Псковское озеро, очищены и подвергнуты дноуглубительным работам для снижения риска наводнений, заменены технологические части устаревших очистных сооружений, реконструированы сети водоснабжения и канализации".

На заседаниях рабочих групп эстонско-российской совместной комиссии по охране и использованию трансграничных вод, состоявшихся в конце июня и начале июля, обсуждались актуальные вопросы управления трансграничными водами и были утверждены предложения о сотрудничестве для Межправительственной совместной комиссии по трансграничным водам на 2021–2023 годы.

Обе стороны отметили, что ситуация с управлением водными ресурсами является стабильной и что меры по управлению водными ресурсами, принятые сторонами, являются эффективными. «Внедренные водохозяйственные мероприятия последовательно направлены на сокращение выбросов загрязняющих веществ в бассейне реки Нарвы и способствуют стабилизации экологического состояния водоемов», - сказал Лийв.

Россия также предоставила разъяснения о состоянии Нарвского водохранилища, и стороны решили продолжить анализ, чтобы реализовать возможности стабилизации плавающих островов, а также продолжить сотрудничество в изучении миграции рыб.