Министр иностранных дел Финляндии подозревается в совершении двух должностных преступлений

Издание Helsingin Sanomat сообщает, что Центральная криминальная полиция подозревает главу МИДа Финляндии Пекку Хаависто в совершении должностного преступления и нарушении обязанностей, передает Yle.
Прошлой осенью министр Пекка Хаависто принял решение отстранить главу консульского отдела МИДа Паси Туоминена от его обязанностей и перевести его в другой отдел из-за возникших противоречий. Позже Хаависто извинился перед Туоминеном и предоставил ему возможность продолжить на старой должности.
Государственный прокурор поручил Центральной криминальной полиции начать предварительное следствие по делу. В понедельник ЦКП объявила, что следствие завершено и материалы отправлены в государственную прокуратуру.
Во время предварительного следствия Хаависто отрицал все обвинения. Согласно информации издания HS, криминальная полиция пришла к выводу, что есть все основания подозревать главу МИДа в злоупотреблении служебным положением.