Ср, 8.07.2020
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Министр иностранных дел Финляндии подозревается в совершении двух должностных преступлений

Пекка Хаависто.

ФОТО: Sergei Grits/AP

Издание Helsingin Sanomat сообщает, что Центральная криминальная полиция подозревает главу МИДа Финляндии Пекку Хаависто в совершении должностного преступления и нарушении обязанностей, передает Yle.

Прошлой осенью министр Пекка Хаависто принял решение отстранить главу консульского отдела МИДа Паси Туоминена от его обязанностей и перевести его в другой отдел из-за возникших противоречий. Позже Хаависто извинился перед Туоминеном и предоставил ему возможность продолжить на старой должности.

Государственный прокурор поручил Центральной криминальной полиции начать предварительное следствие по делу. В понедельник ЦКП объявила, что следствие завершено и материалы отправлены в государственную прокуратуру.

Во время предварительного следствия Хаависто отрицал все обвинения. Согласно информации издания HS, криминальная полиция пришла к выводу, что есть все основания подозревать главу МИДа в злоупотреблении служебным положением.

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