Министр иностранных дел Финляндии подозревается в совершении двух должностных преступлений

Прошлой осенью министр Пекка Хаависто принял решение отстранить главу консульского отдела МИДа Паси Туоминена от его обязанностей и перевести его в другой отдел из-за возникших противоречий. Позже Хаависто извинился перед Туоминеном и предоставил ему возможность продолжить на старой должности.

Государственный прокурор поручил Центральной криминальной полиции начать предварительное следствие по делу. В понедельник ЦКП объявила, что следствие завершено и материалы отправлены в государственную прокуратуру.