В Эстонии введут новые ограничения, если за две недели коронавирусом заразится 300 человек

Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала в эфире передачи "Uudis+" на Vikerraadio, что спокойно восприняла новость о восьми положительных тестах на Covid-19, выявленных за сутки. "Я могу быть спокойна, так как знаю, что департамент работает", - сказала Хярма.

По ее словам, Эстония прекрасно пережила Иванов день, и из восьми новых случаев ни один не был связан с этим праздником. Тем не менее она считает вероятным, что от этих случаев могут возникнуть дальнейшие очаги заражения.