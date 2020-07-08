Ср, 8.07.2020
Можно предположить, что когда в Эстонии вновь станет больше других респираторных вирусов, вернется и коронавирус. Аркадий Попов
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии введут новые ограничения, если за две недели коронавирусом заразится 300 человек

В Эстонии введут новые ограничения, если за две недели коронавирусом заразится 300 человек

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Marko Saarm

Департамент здоровья установил пограничное количество заболеваний коронавирусной инфекцией, по достижении которого в обществе вновь начнут вводить ограничения, передает Rus.ERR.

Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала в эфире передачи "Uudis+" на Vikerraadio, что спокойно восприняла новость о восьми положительных тестах на Covid-19, выявленных за сутки. "Я могу быть спокойна, так как знаю, что департамент работает", - сказала Хярма.

По ее словам, Эстония прекрасно пережила Иванов день, и из восьми новых случаев ни один не был связан с этим праздником. Тем не менее она считает вероятным, что от этих случаев могут возникнуть дальнейшие очаги заражения.

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