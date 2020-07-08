Полиция просит помощи в поисках 72-летней Антонины

В полицию сообщили, что сегодня после полудня Антонина ушла из дома призрения, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Из-за состояния здоровья она может попасть в беду без посторонней помощи.

Рост Антонины примерно 160 см, она худощавая и седая. Когда она уходила, на ней была темно-коричневая куртка с длинными рукавами, синие спортивные штаны и разноцветные тапки.

Ее искали сотрудники дома призрения, полиция осмотрела окрестности дома призрения в Аа и расположенные поблизости места и дороги. До сих пор найти ее не удалось. Поиски продолжаются.