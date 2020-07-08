Писатель Тикс планирует голодовку из-за отказа разрешить въезд в Эстонию гражданке Украины

Михкель Тикс, который в прошлом был известным баскетболистом, сообщил BNS, что 13 июля в 9 часов утра начнет голодовку в Таллинне у входа в МВД на улице Пикк, 61.

По его словам, цель пикета - протест против отказа правительства разрешить въезд в Эстонию его спутнице жизни, гражданке Украины Марине Пономаренко. Она и Тикс до установления чрезвычайного положения проживали в свободном браке, поочередно находясь то в Эстонии, то на Украине.