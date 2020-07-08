Писатель Тикс планирует голодовку из-за отказа разрешить въезд в Эстонию гражданке Украины

Журналист и писатель Михкель Тикс планирует в понедельник, 13 июля, начать голодовку перед Министерством внутренних дел, чтобы ускорить решение своей семейной проблемы.
Михкель Тикс, который в прошлом был известным баскетболистом, сообщил BNS, что 13 июля в 9 часов утра начнет голодовку в Таллинне у входа в МВД на улице Пикк, 61.
По его словам, цель пикета - протест против отказа правительства разрешить въезд в Эстонию его спутнице жизни, гражданке Украины Марине Пономаренко. Она и Тикс до установления чрезвычайного положения проживали в свободном браке, поочередно находясь то в Эстонии, то на Украине.
"После закрытия границ встретиться стало невозможно, потому что пересекать государственную границу Эстонии разрешено только находящейся в официально зарегистрированном в браке с гражданином Эстонии супруге", - отметил Тикс.