Чт, 9.07.2020
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  • Советник премьер-министра: Эстония не должна впадать в зависимость от гастарбайтеров
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Советник премьер-министра: Эстония не должна впадать в зависимость от гастарбайтеров
К концу года безработица может достичь 13%, или 100 000 человек

  • Не исключено, что мы получим потерянное поколение
  • Год будет лучше, чем предсказывают пессимистичные сценарии
  • Экономистам приходится вместо цифр опираться на интуицию

Спад экономки Эстонии, по прогнозу Еврокомиссии, к концу года составит не менее 7,7%. Экономика еврозоны сократится на 8,7% (вместо прогнозируемых ранее 7,7%). Экономика ЕС в 2020 году уменьшится на 8,3% (прежний прогноз 7,4%). К чему готовиться жителям Эстонии?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире бывший аналитик Банка Эстонии, а ныне советник премьер-министра по экономическим вопросам Наталья Вийльманн.

Фрагмент беседы:

— Как удержать под контролем растущую безработицу?

— Следует признать, что безработица выросла достаточно сильно. Рынок труда отреагировал на коронакризис быстро и жестко.

На данный момент в Эстонии более 51 000 зарегистрированных безработных. К концу года этот показатель может составить 12-13%, это порядка 90 000 — 100 000 человек.

Для того, чтобы этого не случилось, уже недостаточно просто поддерживать рабочие места. Сейчас основной упор будет делаться на переобучение и переподготовку кадров.

— А известно ли, на кого переучивать людей? Какие сектора перспективнее?

— На этот вопрос ответить непросто. Всех шахтеров в инфотехнологи не переучишь.

— Там более, что в IT-секторе тоже обозначилось немало проблем…

— Да, но какие-то рабочие места там еще есть. В туристическом секторе — немного перспектив по части трудоустройства. В промышленности и сельском хозяйстве тоже будет спад, но ситуация не столь трагична. В торговле показатели осторожно растут.

Государство — не самый лучший советчик для человека в такой ситуации.

Возможно, кто-то хочет начать свое дело, но ему не хватает знаний по части бухгалтерии или делопроизводства. Кому-то не хватает знания языка или компьютерных навыков. Такие пробелы в образовании можно попытаться исправить, и государство постарается помочь.

Мы не должны восстанавливать всё, как было раньше. Можно попытаться построить новую экономику — крепче, эффективнее, лучше.

— Согласно прогнозу ОСЭР, безработица в развитых странах может превзойти даже времена Великой депрессии, превысив отметку в 9%. В Эстонии этот показатель может достичь 13%. К чему готовиться населению?

— В 2009 году экономика Эстонии упала на 16%, поэтому нынешний кризис будет для нас мягче. Мы в ЕС, можем взять в долг, экономика уравновешена и независима.

Повышение безработицы все равно будет немного меньше, чем в 2009 году. Теперь у нас больше фондов по поддержке безработных.

— Эксперимент Postimees показал, что перед молодыми людьми глухая стена: на работу не устроиться. Таланты вернулись домой, но нужны ли они Эстонии?

— Рабочие места для молодых людей — это всегда самая сложная задача во время кризиса.

Существует очень большая опасность того, что мы получим потерянное поколение. Этого исключать нельзя.

Молодежь — наиболее уязвимая категория на рынке труда, которая должна находиться под особым вниманием.

— Экономические прогнозы постоянно корректируются в худшую сторону. Могут ли они еще ухудшиться?

— Могут, если вирус вернется в жестком варианте.

Полагаю, что этот год будет все же немного лучше, чем предсказывают пессимистичные сценарии. Но на уровень прошлого года, возможно, мы не выйдем даже в конце следующего.

— Наличие иностранной рабочей силы поможет выправить ситуацию в экономике? Или, наоборот, ухудшит ее?

— С одной стороны, у нас уже 51 000 безработных. По прогнозам, их станет еще больше. С другой стороны, мы видим большой напор со стороны желающих прийти на наш рынок и большое желание со стороны работодателей принять их на работу.

— Наш рынок открылся для гастарбейтеров со дня. Это поможет?

— Это поможет отдельно взятым фирмам. А что касается страны…

Думаю, что Эстония должна функционировать вне зависимости от того, сможет ли она получить 400 работников с Украины или нет.

— Почему Эстония вдруг оказалась настолько зависимой от привлечения гастарбайтеров из-за рубежа?

— Просто предприниматели пошли по самому простому пути. В какой-то момент допустили ошибку и советники предпринимателей.

Кстати, многие наши соседи тоже зависят от дешевых рабочих мест. Это несостоятельная политика в более длительной перспективе.

Если ситуация на Украине или в Молдавии улучшится, эти работники в один прекрасный день к нам просто не приедут. Поэтому в длительной перспективе мы должны делать ставки на свои силы или на автоматизацию производства.

— Спад экономки Эстонии, по прогнозу Еврокомиссии, к концу года составит как минимум 7,7%. Экономика еврозоны сократится на 8,7%. Может ли экономика Эстонии восстановиться быстрее европейской?

— Для разных стран сейчас прогнозируется разный спад. В Италии и Франции спад превысит 10%. Прогноз по Эстонии -7,7% — не самый худший вариант. Весной ожидалось падение от 6 до 16%.

— Стоит ли почивать на лаврах?

— Конечно, нет.

Основной удар по экономике пришелся на апрель. Однако, невозможно утверждать, что мы уже прошли самое сложное. Восстановление экономики будет зависеть от второй волны коронавируса.

— Какие рекомендации вы даете премьер-министру?

— Для меня как для экономиста сложившаяся ситуация очень необычна. Имеющихся данных и цифр недостаточно, чтобы делать точные прогнозы на будущее. Привычные модели не действуют. Экономистам и политикам всего мира приходится опираться, в основном, на интуицию.

— Что вам подсказывает интуиция?

— Эстонии проще других стран, поскольку у нас есть возможность взять в долг на выгодных условиях. Краткосрочные займы мы смогли получить с отрицательной процентной ставкой. Но, как бы то ни было, займы придется возвращать, поэтому каждый шаг приходится серьезно просчитывать.

Сейчас все пришли к выводу, что мера по поддержке предприятий была своевременной: в итоге не все рабочие места потеряны.

Подробности — в повторе!

Студия Postimees: ВВП снижается, безработица растет – что дальше? Одежда ведущей: Diana Arno

ФОТО: Pm

  • Может ли экономика Эстонии восстановиться быстрее европейской?
  • Согласно прогнозу ОЭСР, безработица в развитых странах может превзойти даже времена Великой депрессии, превысив отметку в 9%. Каковы прогнозы по Эстонии?
  • Можно ли удержать под контролем безработицу?
  • Перед молодыми людьми – глухая стена: на работу не устроиться. Таланты вернулись домой, но нужны ли они Эстонии?
  • Как падение экономики отразится на составлении нового госбюджета? Где придется резать больше всего?
  • Что намерено предпринять государство, чтобы смягчить последствия падения экономики?

Одежда ведущей: Diana Arno 

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