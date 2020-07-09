Советник премьер-министра: Эстония не должна впадать в зависимость от гастарбайтеров
- Не исключено, что мы получим потерянное поколение
- Год будет лучше, чем предсказывают пессимистичные сценарии
- Экономистам приходится вместо цифр опираться на интуицию
Спад экономки Эстонии, по прогнозу Еврокомиссии, к концу года составит не менее 7,7%. Экономика еврозоны сократится на 8,7% (вместо прогнозируемых ранее 7,7%). Экономика ЕС в 2020 году уменьшится на 8,3% (прежний прогноз 7,4%). К чему готовиться жителям Эстонии?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире бывший аналитик Банка Эстонии, а ныне советник премьер-министра по экономическим вопросам Наталья Вийльманн.
Фрагмент беседы:
— Как удержать под контролем растущую безработицу?
— Следует признать, что безработица выросла достаточно сильно. Рынок труда отреагировал на коронакризис быстро и жестко.
На данный момент в Эстонии более 51 000 зарегистрированных безработных. К концу года этот показатель может составить 12-13%, это порядка 90 000 — 100 000 человек.
Для того, чтобы этого не случилось, уже недостаточно просто поддерживать рабочие места. Сейчас основной упор будет делаться на переобучение и переподготовку кадров.
— А известно ли, на кого переучивать людей? Какие сектора перспективнее?
— На этот вопрос ответить непросто. Всех шахтеров в инфотехнологи не переучишь.
— Там более, что в IT-секторе тоже обозначилось немало проблем…
— Да, но какие-то рабочие места там еще есть. В туристическом секторе — немного перспектив по части трудоустройства. В промышленности и сельском хозяйстве тоже будет спад, но ситуация не столь трагична. В торговле показатели осторожно растут.
Государство — не самый лучший советчик для человека в такой ситуации.
Возможно, кто-то хочет начать свое дело, но ему не хватает знаний по части бухгалтерии или делопроизводства. Кому-то не хватает знания языка или компьютерных навыков. Такие пробелы в образовании можно попытаться исправить, и государство постарается помочь.
Мы не должны восстанавливать всё, как было раньше. Можно попытаться построить новую экономику — крепче, эффективнее, лучше.
— Согласно прогнозу ОСЭР, безработица в развитых странах может превзойти даже времена Великой депрессии, превысив отметку в 9%. В Эстонии этот показатель может достичь 13%. К чему готовиться населению?
— В 2009 году экономика Эстонии упала на 16%, поэтому нынешний кризис будет для нас мягче. Мы в ЕС, можем взять в долг, экономика уравновешена и независима.
Повышение безработицы все равно будет немного меньше, чем в 2009 году. Теперь у нас больше фондов по поддержке безработных.
— Эксперимент Postimees показал, что перед молодыми людьми глухая стена: на работу не устроиться. Таланты вернулись домой, но нужны ли они Эстонии?
— Рабочие места для молодых людей — это всегда самая сложная задача во время кризиса.
Существует очень большая опасность того, что мы получим потерянное поколение. Этого исключать нельзя.
Молодежь — наиболее уязвимая категория на рынке труда, которая должна находиться под особым вниманием.
— Экономические прогнозы постоянно корректируются в худшую сторону. Могут ли они еще ухудшиться?
— Могут, если вирус вернется в жестком варианте.
Полагаю, что этот год будет все же немного лучше, чем предсказывают пессимистичные сценарии. Но на уровень прошлого года, возможно, мы не выйдем даже в конце следующего.
— Наличие иностранной рабочей силы поможет выправить ситуацию в экономике? Или, наоборот, ухудшит ее?
— С одной стороны, у нас уже 51 000 безработных. По прогнозам, их станет еще больше. С другой стороны, мы видим большой напор со стороны желающих прийти на наш рынок и большое желание со стороны работодателей принять их на работу.
— Наш рынок открылся для гастарбейтеров со дня. Это поможет?
— Это поможет отдельно взятым фирмам. А что касается страны…
Думаю, что Эстония должна функционировать вне зависимости от того, сможет ли она получить 400 работников с Украины или нет.
— Почему Эстония вдруг оказалась настолько зависимой от привлечения гастарбайтеров из-за рубежа?
— Просто предприниматели пошли по самому простому пути. В какой-то момент допустили ошибку и советники предпринимателей.
Кстати, многие наши соседи тоже зависят от дешевых рабочих мест. Это несостоятельная политика в более длительной перспективе.
Если ситуация на Украине или в Молдавии улучшится, эти работники в один прекрасный день к нам просто не приедут. Поэтому в длительной перспективе мы должны делать ставки на свои силы или на автоматизацию производства.
— Спад экономки Эстонии, по прогнозу Еврокомиссии, к концу года составит как минимум 7,7%. Экономика еврозоны сократится на 8,7%. Может ли экономика Эстонии восстановиться быстрее европейской?
— Для разных стран сейчас прогнозируется разный спад. В Италии и Франции спад превысит 10%. Прогноз по Эстонии -7,7% — не самый худший вариант. Весной ожидалось падение от 6 до 16%.
— Стоит ли почивать на лаврах?
— Конечно, нет.
Основной удар по экономике пришелся на апрель. Однако, невозможно утверждать, что мы уже прошли самое сложное. Восстановление экономики будет зависеть от второй волны коронавируса.
— Какие рекомендации вы даете премьер-министру?
— Для меня как для экономиста сложившаяся ситуация очень необычна. Имеющихся данных и цифр недостаточно, чтобы делать точные прогнозы на будущее. Привычные модели не действуют. Экономистам и политикам всего мира приходится опираться, в основном, на интуицию.
— Что вам подсказывает интуиция?
— Эстонии проще других стран, поскольку у нас есть возможность взять в долг на выгодных условиях. Краткосрочные займы мы смогли получить с отрицательной процентной ставкой. Но, как бы то ни было, займы придется возвращать, поэтому каждый шаг приходится серьезно просчитывать.
Сейчас все пришли к выводу, что мера по поддержке предприятий была своевременной: в итоге не все рабочие места потеряны.
Подробности — в повторе!
- Может ли экономика Эстонии восстановиться быстрее европейской?
- Согласно прогнозу ОЭСР, безработица в развитых странах может превзойти даже времена Великой депрессии, превысив отметку в 9%. Каковы прогнозы по Эстонии?
- Можно ли удержать под контролем безработицу?
- Перед молодыми людьми – глухая стена: на работу не устроиться. Таланты вернулись домой, но нужны ли они Эстонии?
- Как падение экономики отразится на составлении нового госбюджета? Где придется резать больше всего?
- Что намерено предпринять государство, чтобы смягчить последствия падения экономики?
Одежда ведущей: Diana Arno
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