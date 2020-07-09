Советник премьер-министра: Эстония не должна впадать в зависимость от гастарбайтеров

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире бывший аналитик Банка Эстонии, а ныне советник премьер-министра по экономическим вопросам Наталья Вийльманн.

Фрагмент беседы:

— Как удержать под контролем растущую безработицу?

— Следует признать, что безработица выросла достаточно сильно. Рынок труда отреагировал на коронакризис быстро и жестко.

На данный момент в Эстонии более 51 000 зарегистрированных безработных. К концу года этот показатель может составить 12-13%, это порядка 90 000 — 100 000 человек.

Для того, чтобы этого не случилось, уже недостаточно просто поддерживать рабочие места. Сейчас основной упор будет делаться на переобучение и переподготовку кадров.

— А известно ли, на кого переучивать людей? Какие сектора перспективнее?

— На этот вопрос ответить непросто. Всех шахтеров в инфотехнологи не переучишь.

— Там более, что в IT-секторе тоже обозначилось немало проблем…

— Да, но какие-то рабочие места там еще есть. В туристическом секторе — немного перспектив по части трудоустройства. В промышленности и сельском хозяйстве тоже будет спад, но ситуация не столь трагична. В торговле показатели осторожно растут.

Государство — не самый лучший советчик для человека в такой ситуации.

Возможно, кто-то хочет начать свое дело, но ему не хватает знаний по части бухгалтерии или делопроизводства. Кому-то не хватает знания языка или компьютерных навыков. Такие пробелы в образовании можно попытаться исправить, и государство постарается помочь.

Мы не должны восстанавливать всё, как было раньше. Можно попытаться построить новую экономику — крепче, эффективнее, лучше.

— Согласно прогнозу ОСЭР, безработица в развитых странах может превзойти даже времена Великой депрессии, превысив отметку в 9%. В Эстонии этот показатель может достичь 13%. К чему готовиться населению?

— В 2009 году экономика Эстонии упала на 16%, поэтому нынешний кризис будет для нас мягче. Мы в ЕС, можем взять в долг, экономика уравновешена и независима.

Повышение безработицы все равно будет немного меньше, чем в 2009 году. Теперь у нас больше фондов по поддержке безработных.

— Эксперимент Postimees показал, что перед молодыми людьми глухая стена: на работу не устроиться. Таланты вернулись домой, но нужны ли они Эстонии?

— Рабочие места для молодых людей — это всегда самая сложная задача во время кризиса.

Существует очень большая опасность того, что мы получим потерянное поколение. Этого исключать нельзя.

Молодежь — наиболее уязвимая категория на рынке труда, которая должна находиться под особым вниманием.

— Экономические прогнозы постоянно корректируются в худшую сторону. Могут ли они еще ухудшиться?

— Могут, если вирус вернется в жестком варианте.

Полагаю, что этот год будет все же немного лучше, чем предсказывают пессимистичные сценарии. Но на уровень прошлого года, возможно, мы не выйдем даже в конце следующего.

— Наличие иностранной рабочей силы поможет выправить ситуацию в экономике? Или, наоборот, ухудшит ее?