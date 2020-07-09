Студия Postimees: ВВП снижается, безработица растет – что дальше?
Спад экономки Эстонии, по прогнозу Еврокомиссии, к концу года составит не менее 7,7%. Экономика еврозоны сократится на 8,7% (вместо прогнозируемых ранее 7,7%). Экономика ЕС в 2020 году уменьшится на 8,3% (прежний прогноз 7,4%). К чему готовиться жителям Эстонии?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший аналитик Банка Эстонии, ныне советник премьер-министра по экономическим вопросам Наталья Вийльманн. Смотрите интервью в 14.30!
- Может ли экономика Эстонии восстановиться быстрее европейской?
- Согласно прогнозу ОЭСР, безработица в развитых странах может превзойти даже времена Великой депрессии, превысив отметку в 9%. Каковы прогнозы по Эстонии?
- Можно ли удержать под контролем безработицу?
- Перед молодыми людьми – глухая стена: на работу не устроиться. Таланты вернулись домой, но нужны ли они Эстонии?
- Как падение экономики отразится на составлении нового госбюджета? Где придется резать больше всего?
- Что намерено предпринять государство, чтобы смягчить последствия падения экономики?