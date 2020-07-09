Чт, 9.07.2020
Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, говорит о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Марко Михкельсон
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Студия Postimees: ВВП снижается, безработица растет – что дальше?
14.30

Спад экономки Эстонии, по прогнозу Еврокомиссии, к концу года составит не менее 7,7%. Экономика еврозоны сократится на 8,7% (вместо прогнозируемых ранее 7,7%). Экономика ЕС в 2020 году уменьшится на 8,3% (прежний прогноз 7,4%). К чему готовиться жителям Эстонии?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший аналитик Банка Эстонии, ныне советник премьер-министра по экономическим вопросам Наталья Вийльманн. Смотрите интервью в 14.30!

  • Может ли экономика Эстонии восстановиться быстрее европейской?
  • Согласно прогнозу ОЭСР, безработица в развитых странах может превзойти даже времена Великой депрессии, превысив отметку в 9%. Каковы прогнозы по Эстонии?
  • Можно ли удержать под контролем безработицу?
  • Перед молодыми людьми – глухая стена: на работу не устроиться. Таланты вернулись домой, но нужны ли они Эстонии?
  • Как падение экономики отразится на составлении нового госбюджета? Где придется резать больше всего?
  • Что намерено предпринять государство, чтобы смягчить последствия падения экономики?

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