Рейтинги: Партия реформ по-прежнему сильно опережает ближайших конкурентов

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. Cовсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, но постепенно разрыв стал уменьшаться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно последним опросам, за реформистов сейчас готов проголосовать 31,3% избирателей.
Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 24,5% опрошенных.
Консервативную народную партию поддерживают 16,9%. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,5 процента респондентов. За ней расположилась "Ээсти 200" (8,4%). "Отечество" поддерживает 5,6% респондентов. Зеленых поддерживают 2,4 опрошенных. У "Богатства жизни" и Свободной партии насчитывается 0,5 и 0,4% сторонников соответственно.
Правящую коалицию поддерживает 47 процентов, а оппозицию 39,8% опрошенных.
В рамках исследований было опрошено 4003 человека в возрасте от 18 лет.