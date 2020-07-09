Совбез ООН не поддержал российский вариант резолюции о поставках гумпомощи в Сирию

По его словам, "за" проект проголосовали четыре страны, "против" - семь, еще четыре государства решили воздержаться.

Таким образом, проект не набрал необходимое для принятия число голосов.

Россия предлагала продлить механизм на полгода до 10 января 2021 года, ограничив при этом количество действующих пропускных пунктов одним - КПП "Баб Аль-Хава", исключив три - "Баб Аль-Салам" (на границе с Турцией), "Эль-Ярубия" (на границе Сирии с Ираком), "Аль-Рамата" (погранпереход из Иордании).

Кроме того, в проекте выражалась серьезная озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии, в частности негативными последствиями односторонних принудительных мер, которые ухудшают социально-экономическую и гуманитарную ситуацию, подрывают средства к существованию гражданского населения, еще больше подрывают способность Сирии обеспечивать доступ к продовольствию, жизненно важным медицинским принадлежностям и медпомощи в условиях пандемии COVID-19.

В резолюции приветствовалось улучшение трансграничных поставок гумпомощи ООН в 2020 году, а также содержался призыв к соответствующим сторонам продолжать наращивать трансграничные гуманитарные операции во всех частях Сирии.

Накануне Россия и Китай наложили вето на предложенный Бельгией и Германией проект резолюции СБ ООН по продлению на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава", после чего российская сторона внесла на рассмотрение в Совет альтернативный проект.

"Исходя из этих соображений, мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним - КПП "Баб Аль-Хава"", - сказал накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"В связи с тем, что размер подконтрольной террористам территории Идлиба сократился на 30 %, уверены, что этого КПП будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все гумпотребности проживающих на этой территории людей. Через КПП "Баб Аль-Салам" осуществлялось лишь 14 % от общего объема трансграничных гуманитарных поставок в Идлиб", - пояснил он.

Решение о начале трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года из-за активизации боевых действий. Совет ежегодно продлевал механизм без внесения изменений. Однако в 2019 году Россия стала настаивать на пересмотре текста в связи с изменившейся ситуацией "на земле" в Сирии. По мнению российской стороны, сирийские власти взяли под контроль территории, которые ранее удерживались террористами, и в состоянии доставлять туда гумпомощь.