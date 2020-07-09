Эстонские футбольные клубы определились с домашними стадионами для еврокубков

Из-за коронавируса квалификация как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы сезона 2020/2021 начнется лишь в августе. Отборочные раунды будут состоять из одного матча (за исключением раунда плей-офф, где команды сыграют по схеме "дома - в гостях").

"Флора", которая сыграет в Лиге чемпионов, в качестве домашнего стадиона заявила "А. Ле Кок Арену". На том же стадионе намерена выступить "Левадия", которая сыграет в Лиге Европы.