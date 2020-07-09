Эстонские футбольные клубы определились с домашними стадионами для еврокубков

В этом году от Эстонии в европейских клубных футбольных турнирах под эгидой УЕФА выступят четыре команды - "Флора", "Левадия", "Нымме Калью" и "Пайде", пишет Rus.ERR.
Из-за коронавируса квалификация как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы сезона 2020/2021 начнется лишь в августе. Отборочные раунды будут состоять из одного матча (за исключением раунда плей-офф, где команды сыграют по схеме "дома - в гостях").
"Флора", которая сыграет в Лиге чемпионов, в качестве домашнего стадиона заявила "А. Ле Кок Арену". На том же стадионе намерена выступить "Левадия", которая сыграет в Лиге Европы.
В Лиге Европы Эстонию представят также "Нымме Калью" и "Пайде". Ныммесцы готовы принимать соперников на "Кадриорге", а пайдесцы - на Приморском стадионе в Пярну.