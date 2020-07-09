Чт, 9.07.2020
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  • Вид на Старый город, кирпич и дерево в интерьере: классная квартира ждет покупателя

Вид на Старый город, кирпич и дерево в интерьере: классная квартира ждет покупателя

Kelmiküla korter.

ФОТО: KV.EE

В Кельмикюла - интересном районе у подножия Тоомпеа - продается чудесная квартира, передает портал Kodustiil.

Эта трехкомнатная квартира находится на третьем этаже четырехэтажного дома на улице Техника, построенном в 1924 году по проекту архитектора Карла Бурмана. 

Квартира на Техника.

ФОТО: KV.EE

Светлую квартиру, общей площадью 88,4 квадратных метра, украшают оригинальные кирпичные стены, потолочные балки и массивные несущие колонны. Квартира со вкусом, но современно меблирована и декорирована.

Квартира на Техника.

ФОТО: KV.EE

В квартире две спальни, ванная, туалет, баня и кухня-гостиная открытой планировки. В дополнение к чулану для хранения вещей имеются два встроенных платяных шкафа. 

Квартира на Техника.

ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи в этом доме весьма умеренные. Например, в холодные зимние месяцы они не превышают 250 евро, а летом доходят до 190. 

Дом на Техника.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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