Вид на Старый город, кирпич и дерево в интерьере: классная квартира ждет покупателя

В Кельмикюла - интересном районе у подножия Тоомпеа - продается чудесная квартира, передает портал Kodustiil.
Эта трехкомнатная квартира находится на третьем этаже четырехэтажного дома на улице Техника, построенном в 1924 году по проекту архитектора Карла Бурмана.
Светлую квартиру, общей площадью 88,4 квадратных метра, украшают оригинальные кирпичные стены, потолочные балки и массивные несущие колонны. Квартира со вкусом, но современно меблирована и декорирована.
В квартире две спальни, ванная, туалет, баня и кухня-гостиная открытой планировки. В дополнение к чулану для хранения вещей имеются два встроенных платяных шкафа.
Коммунальные платежи в этом доме весьма умеренные. Например, в холодные зимние месяцы они не превышают 250 евро, а летом доходят до 190.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.