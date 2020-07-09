Концерн VKG выходит на американский рынок с уникальным продуктом

Об этом сообщила в четверг пресс-служба концерна. «Регистрация нового химического продукта на рынке США – весьма серьезный процесс. Пройдя его, мы получили полезный опыт. Если в Европейском союзе мы производим и продаем более 40 различных сланцевых химикатов, то на большой американский рынок мы выходим в первый, но, надеюсь, не в последний раз», – сказала руководитель проекта Китти Тейманн, отвечающая в концерне за безопасность химических продуктов.

На американском рынке Honeyol™ будет применяться в двух крупных промышленных сферах: производство смол для шинной промышленности и клеевых смол для деревообрабатывающей промышленности. Это одна из лучших альтернатив широко распространенному химическому резорцину, который активно используется в США, поэтому Honeyol™ имеет большой потенциал на этом рынке. Ряд крупных американских компаний проявили заинтересованность в производимом в Кохтла-Ярве Honeyol™ еще на этапе регистрации.

«Продукты тонкой химии – это логическое продолжение нашего основного производства. Этим направлением мы систематически занимаемся с начала 2000-х годов. В этом году спрос на продукты сланцевой химии и фенольную продукцию впервые превышает потенциальный объем производства, что связано с открытием новых торговых направлений. Естественным продолжением этого развития является открытие рынка США», – добавил заместитель председателя правления и технический директор VKG Меэлис Эльдерманн.

VKG – единственное предприятие, производящее из сланца продукты тонкой химии, используемые во всем мире для производства жидких кристаллов и фармацевтических препаратов, компонентов красок для волос, а также в процессе дубления меха и в качестве аналитических химикатов.