Концерн VKG выходит на американский рынок с уникальным продуктом

После почти пятилетней процедуры регистрации концерн Viru Keemia Grupp (VKG) получил право начиная с июля продавать на рынке США свой уникальный продукт сланцевой химии. Продукт называется Honeyol™ и применяется, например, в шинной и кожевенной промышленности.
Об этом сообщила в четверг пресс-служба концерна. «Регистрация нового химического продукта на рынке США – весьма серьезный процесс. Пройдя его, мы получили полезный опыт. Если в Европейском союзе мы производим и продаем более 40 различных сланцевых химикатов, то на большой американский рынок мы выходим в первый, но, надеюсь, не в последний раз», – сказала руководитель проекта Китти Тейманн, отвечающая в концерне за безопасность химических продуктов.
На американском рынке Honeyol™ будет применяться в двух крупных промышленных сферах: производство смол для шинной промышленности и клеевых смол для деревообрабатывающей промышленности. Это одна из лучших альтернатив широко распространенному химическому резорцину, который активно используется в США, поэтому Honeyol™ имеет большой потенциал на этом рынке. Ряд крупных американских компаний проявили заинтересованность в производимом в Кохтла-Ярве Honeyol™ еще на этапе регистрации.
«Продукты тонкой химии – это логическое продолжение нашего основного производства. Этим направлением мы систематически занимаемся с начала 2000-х годов. В этом году спрос на продукты сланцевой химии и фенольную продукцию впервые превышает потенциальный объем производства, что связано с открытием новых торговых направлений. Естественным продолжением этого развития является открытие рынка США», – добавил заместитель председателя правления и технический директор VKG Меэлис Эльдерманн.
VKG – единственное предприятие, производящее из сланца продукты тонкой химии, используемые во всем мире для производства жидких кристаллов и фармацевтических препаратов, компонентов красок для волос, а также в процессе дубления меха и в качестве аналитических химикатов.
В прошлом году концерн произвел 1 520 тонн фенольной продукции и продуктов тонкой химии, которые были реализованы в основном на внешних рынках. В 2019 году экспорт произведенных концерном продуктов тонкой химии составил 2,6 миллиона евро, что на 18% больше показателя прошлого отчетного периода.