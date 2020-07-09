Рынки акций Европы снизились на фоне тревог за экономику из-за коронавируса

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,67% и составил 366,48 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,55%, германский DAX - на 0,97%, французский CAC - на 1,24%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,57% и 1,62% соответственно.

Правительство Великобритании в среду представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд).

Среди мер, призванных спасти рабочие места и вдохнуть жизнь в британскую экономику, - налоговые льготы для отелей и ресторанов, а также рынка жилья, выплаты компаниям для сохранения рабочих мест.

"Мы столкнулись с серьезными экономическими угрозами, - заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак, представляя в Палате общин свой план. - Всего за два месяца наша экономика сократилась на 25% - на столько же, на сколько она выросла за предыдущие 18 лет".

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в среду заявил, что жителям страны нужно быть готовыми на случай второй волны коронавируса, но введения таких же повсеместных ограничительных мер, как ранее в этом году, в стране не будет.

Ранее в среду глава генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон также сообщил, что стране необходимо подготовиться на случай возможной второй волны пандемии. Он отметил, что необходимо строго продолжать соблюдать гигиену, физическую дистанцию и в случае необходимости - носить маски.

Тем временем власти региона Каталония, стремящиеся остановить распространение COVID-19, приняли решение о введении обязательного ношения масок, сообщают испанские СМИ. Подобные меры вводятся на фоне увеличения прироста новых случаев заболевания коронавирусом в Испании в целом.

Акции британского банка HSBC Holdings PLC подешевели на 2,9%, оказав давление на индекс Europe Stoxx 600. Агентство Bloomberg сообщило, что советники президента США Дональда Трампа обсуждают меры против работающих в Гонконге банков и дестабилизацию привязки гонконгского доллара к доллару США. HSBC получает более двух третей доналоговой прибыли от операций в Гонконге.

Цена бумаг Electrolux AB выросла на 0,6%. Шведская компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, во вторник предупредила, что отчитается о меньшем, чем ожидалось, убытке во втором квартале.

Котировки акций финской Nokia Corp. (SPB: NOK) снизились на 8,1% на сообщении о том, что американская телекоммуникационная компания Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. может сделать своим ключевым поставщиком оборудования южнокорейскую Samsung Electronics вместо Nokia.

Акции Deutsche Post AG подорожали на 0,7%. Германская почтово-логистическая компания во вторник отчиталась о росте операционной прибыли на 16% во втором квартале, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков. Также компания пообещала бонусы 500 тыс. сотрудников за их работу в период кризиса.