Видео ⟩ Неожиданная встреча: стая птиц перегородила дорогу водителю

Несколько дней назад водитель в волости Тюри, вблизи Вяэтса наблюдал за весьма странным зрелищем: на гравийной дороге собралась такая большая стая аистов, что издали она выглядела как дорожная преграда.
До того, как птицы улетели, водитель успел насчитать около 80 аистов и восемь серых журавлей, пишет Järva Teataja.
Стоит отметить, что Общество орнитологов Эстонии призывает сообщать о местонахождении гнезд белых аистов. Данные можно внести на сайте объединения.
Перед внесением данных о новом гнезде, следует убедиться, что этого гнезда еще нет в базе. Это можно проверить по карте или в списке гнезд.
При внесении нового гнезда следует передавать точные данные — даже различие в несколько метров между внесенными данными и реальным расположением гнезда могут привести к большой путанице. Например, в одном поселке может быть несколько гнезд, а если их расположение указано не точно, новые данные будет невозможно внести или дополнить.
Важно, чтобы гнездо не отмечали на карте по памяти. Тех, кто заметит, что гнездо на карте нанесено неверно, просят сообщить об этом на электронную почту margus.ots@eoy.ee.
Карту и инструкции к ней можно найти здесь.