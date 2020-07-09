Второй день подряд: в Эстонии коронавирус снова обнаружен у восьми человек
За последние сутки в Эстонии был проанализирован 481 тест на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, восемь проб дали положительный результат.
Согласно данным Регистра народонаселения, три положительных теста поступили из Ида-Вирумаа (два из Нарвы), три из Харьюмаа (два из Таллинна), один из Ляэнемаа и один из Тартумаа. Двое зараженных добавилось к обнаруженному вчера в Ида-Вирумаа очагу (всего пять человек). В одном случае заражение произошло на работе, причем за человеком уже наблюдали, поскольку ранее он контактировал с заболевшим. В одном случае заражение обнаружили перед запланированной операцией, еще в одном заражение произошло внутри семьи и еще в одном вирус был привезен из-за границы. В двух случаях источник заражения на данный момент не установлен.
По состоянию на утро 9 июля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались три пациента. На искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.
На сегодняшний день выписан 391 пациент, закончено 378 историй болезни.
По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 889 человек. Из них истории болезни 1427 пациентов закончены (75,5%), у 462 человек (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.
В общей сложности в Эстонии сделано более 111 000 первичных тестов, из них 2011, т.е. 1,8% были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.
Департамент здоровья напоминает, что во избежание распространения коронавируса, вызывающего COVID-19 SARS-CoV-2, следует тщательно мыть руки, оставаться дома в случае заболевания и оставлять достаточное пространство для дыхания своим согражданам. Коронавирус распространяется от инфицированного человека к здоровому в основном через тесный контакт. Тесным контактом считается ситуация, когда люди находятся на расстоянии ближе чем на 2 метра друг к другу в течение 15 минут.
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