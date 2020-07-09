К военной службе приступит меньше, чем планировалось, призывников

В начале следующей недели 2000 человек приступят к военной службе по всей стране, что на 1510 меньше, чем планировалось Силами обороны Эстонии, передает Postimees.
Целью Сил обороны Эстонии прошлого года было призвать 3460 военнослужащих, а фактическое количество (3508) превысило этот показатель. Коронавирус уменьшил запланированное (3510) число призывников в этом году.
Генеральный директор Сил обороны Эстонии Марлен Пискунов сообщил в пресс-релизе: «Это особенный год. Чрезвычайное положение, вызванное вирусом, вынудило сотрудников медицинской комиссии отказаться от работы на два месяца. Мы знали, что многие добровольцы хотели начать военную службу уже в июле, но в силу сложившихся обстоятельств не смогли пройти медицинскую комиссию. Именно поэтому сотрудники медицинской комиссии вновь приступили к работе уже в мае, до окончания чрезвычайного положения. Благодаря этому сейчас многие прекрасные молодые представители обоих полов вступят в ряды Сил обороны.
Более половины призывников приступают к военной службе по собственной инициативе.
«Отрадно также, что среди добровольцев было большое количество выпускников», - добавил Пискунов. «Если в прошлом году к военной службе приступили четыре выпускника, то в этом году их уже 17. Приятно осознавать, что молодые люди видят себя в роли защитников страны и готовы брать ответственность», - отметил генеральный директор Сил обороны.
Количество девушек-добровольцев увеличивается с каждым годом. В прошлом году 38 девушек приступили к военной службе. Сейчас в списке числится более 40 девушек, готовых принять военные обязанности.
Большинство призывников будет проходить службу в первой пехотной бригаде. Остальные распределятся между второй пехотной бригадой и другими подразделениями.
Ввиду потенциальной опасности коронавируса Силы обороны требуют, чтобы как можно меньше друзей и членов семьи провожали призывников в армию.
Следующий призыв состоится 12 и 13 октября.