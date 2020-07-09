Учащиеся основных школ смогут сдать экзамен по эстонскому как второму языку на уровень В2

На сегодняшнем заседании правительство одобрило изменения указа, которые создадут для учащихся выпускных классов основных школ возможность сдать вместо выпускного экзамена по эстонскому как второму языку на уровень В1 экзамен на более высокий уровень - В2.
По словам министра образования и науки Майлис Репс, речь идет о долгожданной возможности сдавать выпускной экзамен на уровень В2, и это поддержит мотивацию учащихся, а также в будущем им не придется сдавать экзамены несколько раз. «Теперь у прилежных учащихся, который владеют эстонским языком на более высоком уровне, чем требуется в основной школе, есть возможность получить соответствующий сертификат вместе с выпускными документами об окончании основной школы», - сказала Репс.
До сих пор ученики имели возможность сдавать выпускной экзамен по эстонскому языку как второму только на уровень В1. Таким образом даже в случае, если молодой человек владел эстонским языком на более высоком уровне и даже если у него имелось соответствующее свидетельство, то для того, чтобы закончить основную школу, ему все равно приходилось сдавать выпускной экзамен на уровень В1. Теперь учащиеся при желании могут сдать экзамен на уровень В1 вместе с девятиклассниками, пока они сами учатся в 7 или 8 классе, а в девятом классе сдать экзамен на уровень В2 вместе с выпускниками гимназии. В случае, если на экзамене на уровень В2 получить свидетельство об уровне владения языком не удастся (то есть на экзамене ученик наберет менее 60 баллов), ученик все равно сможет закончить основную школу на основании результатов сданного ранее экзамена на уровень В1.
В следующем году ученик сможет по собственной инициативе сдать экзамен на уровень В2 и представить соответствующее свидетельство школе. В таком случае ученик освобождается от обязанности сдавать для окончания основной школы выпускной экзамен на уровень В1.