Генеральная уборка летом: пять советов, которые помогут избавить дом от пыли и бактерий

Каждый дом за год накапливает в среднем 20 килограммов пыли, а живущие в ней пылевые клещи могут провоцировать всевозможные проблемы со здоровьем, не говоря уже о том, что покрытые пылью поверхности выглядят попросту неопрятно. Инструктор по продукции отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар рассказал о главных принципах, которые помогут поддерживать дом в чистоте.

Убирайте сверху вниз

Хотите добиться наилучшего результата – во время уборки руководствуйтесь правилом сверху вниз. Сначала тряпкой (можно также воспользоваться пылесосом с соответствующей насадкой) соберите пыль на полках, шкафах и прочих поверхностях, и лишь затем принимайтесь за пол. В противном случае пыль будет падать вниз на чистый пол.

«Когда протираете полки, убирайте с них все предметы – иначе пыль неизбежно где-то останется», – советует Пеннар.

«С уборкой пыли с поверхности шкафов, дверных коробок и прочих высоких мест лучше всего справятся пылесос и специальная плоская насадка – она помогает пылесосу всасывать пыль наиболее эффективно. Понятно, что с традиционным громоздким пылесосом карабкаться на высоту захочет не каждый. Отличной альтернативой этому станут новые беспроводные вертикальные пылесосы. С их помощью, благодаря гибкой насадке, можно будет дотянуться даже до самых укромных уголков», – добавил он.

Не забывайте о проверке и замене фильтров

Чистота зависит не только от того, как вы делаете уборку, но и от того, чем вы ее делаете. Критически взгляните на свой пылесос. Если в пылесосе некачественные фильтры, то он будет просто гонять пыль по дому, а результат уборки будет посредственным.

«Мы рекомендуем отдавать предпочтение пылесосам с HEPA-фильтрами, поскольку они улавливают даже самые мелкие частицы, обеспечивая на выходе чистый воздух. Не стоит недооценивать объемы мелкой пыли в доме», – советует Пеннар.

Будьте осторожны, когда опустошаете контейнер пылесоса или меняете мешок

Пылесборник пылесоса необходимо периодически опустошать, а то, как вы это делаете, важно для чистоты дома. Если просто выбросить полный мешок для пыли в мусорное ведро, то в воздухе может оказаться значительное количество мельчайшей пыли и других аллергенов.

«Особенно внимательным нужно быть, если в вашем пылесосе не используются мешки, а вместо этого пыль собирается в контейнере. Опустошить такой контейнер так, чтобы частички пыли не оказались в воздухе, бывает непросто. Хорошим вариантом здесь является специальное устройство для очистки контейнера Clean Station – вы просто помещаете в него контейнер, и тот опустошается автоматически, а пыль не разлетается по всему дому», –прокомментировал Пеннар.

Дезинфицируйте поверхности общего пользования

Наряду с уборкой пыли сдержать распространение бактерий поможет дезинфекция поверхностей. Для этого подходят чистящие средства в виде спрея для домашнего использования – средство можно набрызгать на поверхность и при необходимости распределить тряпкой.

«В первую очередь уделите внимание поверхностям, к которым часто прикасаются ваши домочадцы: дверным ручкам, столам, стульям, выключателям, бытовой технике и всевозможным поверхностям в ванной комнате. Особенно важна дезинфекция ручки входной двери, ведь за нее вы беретесь до того, как успеете помыть руки по возвращении домой», – сказал инструктор Samsung.

Не забывайте об одежде

Воздух в доме зависит не только от регулярной уборки, но и от чистоты одежды. Верхнюю же одежду часто не стирают по несколько месяцев.