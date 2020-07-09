Женщина в помешательстве пытается проникнуть в чужие дома и офисы

В полицию сообщили о десятке случаев в городе Пайде, где женщина средних лет во время своих скитаний пытается попасть как на предприятия, так и в дома людей. В пятницу она посетила и редакцию издания Järva Teataja.
Участковый Пайдеского отделения полиции Прийт Сёэрд подтвердил, что об одной проблемной даме им действительно регулярно поступают сообщения. «Идет ли речь о той же личности, не могу сказать. Наша проблемная дама когда угодно заходит на рабочие места и в дома знакомых, о походах на другие предприятия и к посторонним людям нам информация не поступала», - уточнил он.
Сёэрд добавил, что если человек с улицы заходит в дом и отказывается уходить и признает, что с ним не все в порядке, следует позвонить по номеру 112 и действовать в соответствии с инструкциями диспетчера.