Чт, 9.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов
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  • Женщина в состоянии помешательства пытается проникнуть в чужие дома и офисы

Женщина в состоянии помешательства пытается проникнуть в чужие дома и офисы

Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В полицию сообщили о десятке случаев в Пайде, где женщина средних лет во время своих скитаний пытается попасть как на предприятия, так и в дома людей. В пятницу она посетила и редакцию издания Järva Teataja.

Участковый Пайдеского отделения полиции Прийт Сёэрд подтвердил, что по поводу одной проблемной дамы им действительно регулярно поступают сообщения. «Идет ли речь о той же личности, не могу сказать. Наша проблемная дама заходит на рабочие места и в дома знакомых, когда ей заблагорассудится, о ее походах на другие предприятия и к посторонним людям нам информация не поступала», - уточнил он.

Сёэрд добавил, что если человек с улицы заходит в дом и отказывается уходить и признает, что с ним не все в порядке, следует позвонить по номеру 112 и действовать в соответствии с инструкциями диспетчера.

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