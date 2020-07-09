Семь историй эпидемиологов. Слезы облегчения, страх смерти и слова благодарности

Насколько масштабная эпидемия, как с Covid-19, для эпидемиологов Департамента здоровья стала первым опытом. «Работу усложняет именно неизвестность, как именно и как долго ситуация продержится на разных этапах. Утешает то, что все инфекционные больные подчиняются определенным правилам: для того, чтобы заболеть, должны иметься возбудитель, пути распространения и восприимчивость организма», - объяснила руководитель следственной группы Пыхьяского региона Департамента здоровья Юта Варьяс, добавив, что надежду в работе эпидемиологов дает знание того, что повлияв на эту цепочку, можно держать болезнь под контролем, пишет Postimees.
Окрещенные коронадетективами эпидемиологи работали в течение всего пикового периода заболеваемости и сейчас находились на связи со всеми, получившими официальный диагноз зараженными, чтобы выяснить цепочку распространения и прервать ее. Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала, что в пиковый момент заболеваемости в Эстонии, конечно, до каждого зараженного дозвониться не успевали, поскольку эпидемиологам нужно было картировать контакты, но в течение периода болезни больным по несколько раз звонили из Департамента здоровья: «Сколько этих звонков было точно, мы пока подсчитать не успели, но речь идет о тысячах».
Советник Пыхьяского регионального отдела Михкель Някс сказал, что с начала кризиса до этой недели под наблюдением в Эстонии находились почти 4300 человек. Постоянно один эпидемиолог наблюдал за состоянием максимум 650 человек. У одного зараженного могло быть даже 100 и больше контактов. «Как устают врачи, также уставали и мы, и умеющий поддержать коллега всегда был в помощь. Конечно, сохранять мотивацию помогают и такие случаи, когда получается выявить цепочку заражения и дальнейшее распространение заболевания в каком-то коллективе прекращается», - описала Юта Варьяс, как поддерживали дух коронадетективов.
Обычно детективы заканчивают свой звонок пожеланием скорейшего выздоровления или того, чтобы контакты остались здоровы, в надежде, что эти пожелания помогут людям соблюдать правила и поддержат их в целом. «Точно также нам придают сил люди, которые после консультации желают нам держаться», - добавила Варьяс.
Запоминающиеся моменты
Больше всего руководителю следственной группы Пыхьяского региона Департамента здоровья Юте Варьяс запала в душу история, когда лабораторные анализы наряду с лабораторией департамента начали делать и другие учреждения, и движение информации происходило еще не очень хорошо.
«Мне позвонили, и разговор начался со слов: „Мне дали ваш номер, потому что никто не может мне сказать результат анализа, а мне это очень нужно, поскольку у меня сейчас ребенок в онкологическом отделении, и от этого результата зависит, отпустят его домой или нет. Пожалуйста, не могли бы вы мне помочь, мне очень нужно узнать результат до 14.00.“»
Варьяс пообещала обеспокоенной матери перезвонить и начала искать пропавший результат анализа: «Во-первых, нужно было узнать, каков результат, а, во-вторых, почему ответ пропал. Мы же знаем, что время ожидания длительное, другой раз это очень треплет нервы. Чтобы найти результат, нужно было совершить очень много звонков, в поисках использовали имя, дату рождения и личный код». В итоге результат выяснили, а заодно и то, что речь шла о человеческой ошибке: при регистрации личных данных допустили ошибку, поэтому найти анализ оказалось непросто.
«Звоня матери, я начала разговор, как обычно: „Здравствуйте. Меня зовут Юта Варьяс, и я звоню…“. И тут я поняла, насколько нелепо звучат мои слова. Человек ждет от меня только одного слова, которое я прокричала ей посреди фразы: „ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ!“, - рассказала Варьяс. Секунду было молчание и с другой стороны провода раздалось: «Ой, вы не представляете, как я ждала этого ответа! Я теперь смогу привезти ребенка домой». После была долгая пауза: «Думаю, что мы обе плакали от снижения этого напряжения».
«Я уже точно не помню, как я закончила разговор, надеюсь, что пожелала ей здоровья. В любом случае, когда я положила трубку, позволила себе выплакаться. Я надеюсь, что у этой матери и ее ребенка все будет хорошо, и вместе они смогут смело сражаться с другой серьезной болезнью», - рассказала Варьяс.
Обязательная скорая помощь
Старшему инспектору Пыхьяского региона Наталье Выжелевской пришлось консультировать одного примерно 40-летнего мужчину, который вернувшись из поездки, сдал положительный анализ на коронавирус. По словам эпидемиолога, еще во время поездки он позвонил жене и сказал, что здоровье неважное, и он не пойдет заражать семью, а отправится лечиться на дачу. «Это был уже далеко не первый день его болезни, когда мы с ним снова общались, и он сказал, что температура держится уже неделю и он совсем болен. После разговора с ним у меня возникло странное ощущение», - рассказала Выжелевская.
Она немедленно побежала в кабинет Юты Варьяс, поделилась своей обеспокоенностью и объяснила, что ее смутило. «Этот мужчина дышал так тяжело, что мне стало страшно за него, - сказала она своей начальнице. – Первой нашей мыслью было вызвать ему скорую помощь, но после мы поняли, что больной может лучше проконсультировать, как скорой найти его на даче».
«Перезвонила ему и в прямом смысле слова умоляла, чтобы он сразу вызвал себе скорую помощь, поскольку коронавирус опасен и для молодых людей, и если уже возникли проблемы с дыханием, требуется профессиональная помощь. Скорая приехала на вызов, его забрали в больницу», - рассказала эпидемиолог. Выжелевская узнала, что пациента доставили в больницу высшего уровня, поскольку он нуждался в аппарате ИВЛ: «Признаюсь, что внимательно следила и знаю, что он все же выздоровел и ушел из больницы на своих ногах. Для меня это было большой поддержкой, чтобы делать эту сложную работу в то напряженное время, что пациент вовремя получил помощь и выжил».
Для старшего инспектора Сааремааского представительства Инге Балин грело душу то, что пожилые люди уже ждали ее звонка: «У них было продумано очень много вопросов и с ними можно было все обсудить. Они были очень благодарны, и некоторым я перезванивала вечером, чтобы еще раз обсудить какую-то проблему». Она добавила, что о коронавирусе было очень мало информации, и ее было сложно найти: «Все было незнакомым и новым».
После разговора с некоторыми больным Балин понимала, что тут ждать больше нельзя, нужно было объяснить, что важно связаться с семейным врачом или вызвать скорую помощь: «Люди были очень терпеливы, и надеялись справиться со всем самостоятельно. На следующий день выяснялось, что после моего убеждения скорую помощь все же вызвали, больной был своевременно госпитализирован, и все закончилось хорошо».
Балин рассказала и грустную историю о том, как она звонила одному мужчине, чтобы спросить о состоянии здоровья его пожилой матери и поинтересоваться, все ли здоровы дома? «Мужчина ответил, что мать умерла – это очень расстроило и тронуло до глубины души», - рассказала эпидемиолог.
Всей семьей
Инспектору Ляэнеского регионального отделения Хетти Нымманн больше всего запомнился случай, когда болели всей семьей: «Там не было никого, кто мог бы наводить дома порядок и готовить для семьи еду. Не говоря о том, что дети видели, как их родители и бабушки с дедушками день ото дня становятся все более бессильными и больными».
По ее словам самым ужасными были выходные, поскольку поймать семейного врача было трудно: «Когда здоровье ухудшилось, через знакомых-знакомых-знакомых мы нашли семейную медсестру, которая в свою очередь знала номер семейного врача. Когда семейному врачу рассказали о беспокойстве и серьезных симптомах, врач помчался в кабинет, чтобы выписать рецепты для заболевшей семьи». А через несколько дней были организованы и необходимые обследования в больнице.
«Семья получила лечение и начала поправляться. Я навсегда запомню радость и облегчение их детей, когда они увидели, как их родители и бабушки с дедушками поправляются. Как возвращается аппетит и вместе с ним силы», - рассказала Нымманн, добавив, что это придало сил работать дальше.
Старший инспектор Лыунаского региона Юлия Аллас получила душещипательное письмо от одного близкого контактера зараженного из общежития Раатузе, который должен был находиться в карантине: «Он написал, насколько тяжело ему справляться с ковидной ситуацией именно в душевном плане, поскольку ему казалось, что никому нет дела до того, как он живет. Он описал свои переживания очень детально, и мне было жаль, что я не могу помочь ему напрямую. Это письмо впервые заставило меня серьез задуматься о том, что мы, конечно, пытаемся сохранить физическое здоровье людей и спасти жизни через исключение заражения, но в действительности не углубляемся с душевное состояние людей. Я надеюсь, что прием у врача помог ему, но отзыва я не получила».
Аллас рассказала, что переживает за всех больных, в надежде на то, что их самочувствие быстро улучшится, особенно за тех, кто попал в больницу. Она надеется, что они выйдут оттуда здоровыми: «И нам важно, чтобы люди поняли, что мы делаем все для того, чтобы ограничить распространение вируса».
Роды без скафандра
А руководителю Вирумааского представительства Агне Аллас больше всего запомнилась женщина на последних месяцах беременности, которая заразилась от вернувшегося из поездки мужа. «И хотя симптомов у нее не было, мы были очень внимательны, поскольку о влиянии коронавируса на беременных к тому времени было очень мало информации». Аллас постоянно общалась с больной и семейным врачом, чтобы до родов сделать анализ на коронавирус.
Через месяц эпидемиолог получила сообщение: «Здравствуйте, Агне! Мы – Мария и Пауль (имена изменены – ред.), которые болели Covid и были беременные. Теперь мы втроем дома и здоровы. Огромное вам спасибо за консультирование и помощь в получении повторных анализов. Это очень помогло, и я после второго отрицательного анализа смогла родить не в скафандре. Огромное-огромное спасибо!»
«Такие отзывы всегда приятны, особенно в такой ситуации, когда на весах начало новой жизни», - вспоминает Аллас.
Старший инспектор Лыунаского региона Марии Микк вспомнила случай времен начала кризиса: «Каждый день я звонила больному, поскольку у него было много вопросов, то пару раз отправляла его статьи и ссылки на сайты, которые были связаны с темами, о которых он спрашивал. Позже получила от него благодарственное письмо, в котором он сказал, что я была для него как опорное лицо. Благодарили и другие, желали команде Департамента здоровья терпения и сил. Все это приятно слышать».