Семь историй эпидемиологов. Слезы облегчения, страх смерти и слова благодарности

Балин рассказала и грустную историю о том, как она звонила одному мужчине, чтобы спросить о состоянии здоровья его пожилой матери и поинтересоваться, все ли здоровы дома? «Мужчина ответил, что мать умерла – это очень расстроило и тронуло до глубины души», - рассказала эпидемиолог.

Всей семьей

Инспектору Ляэнеского регионального отделения Хетти Нымманн больше всего запомнился случай, когда болели всей семьей: «Там не было никого, кто мог бы наводить дома порядок и готовить для семьи еду. Не говоря о том, что дети видели, как их родители и бабушки с дедушками день ото дня становятся все более бессильными и больными».

По ее словам самым ужасными были выходные, поскольку поймать семейного врача было трудно: «Когда здоровье ухудшилось, через знакомых-знакомых-знакомых мы нашли семейную медсестру, которая в свою очередь знала номер семейного врача. Когда семейному врачу рассказали о беспокойстве и серьезных симптомах, врач помчался в кабинет, чтобы выписать рецепты для заболевшей семьи». А через несколько дней были организованы и необходимые обследования в больнице.

Хетти Нымманн. ФОТО: Erakogu

«Семья получила лечение и начала поправляться. Я навсегда запомню радость и облегчение их детей, когда они увидели, как их родители и бабушки с дедушками поправляются. Как возвращается аппетит и вместе с ним силы», - рассказала Нымманн, добавив, что это придало сил работать дальше.

Старший инспектор Лыунаского региона Юлия Аллас получила душещипательное письмо от одного близкого контактера зараженного из общежития Раатузе, который должен был находиться в карантине: «Он написал, насколько тяжело ему справляться с ковидной ситуацией именно в душевном плане, поскольку ему казалось, что никому нет дела до того, как он живет. Он описал свои переживания очень детально, и мне было жаль, что я не могу помочь ему напрямую. Это письмо впервые заставило меня серьез задуматься о том, что мы, конечно, пытаемся сохранить физическое здоровье людей и спасти жизни через исключение заражения, но в действительности не углубляемся с душевное состояние людей. Я надеюсь, что прием у врача помог ему, но отзыва я не получила».

Юлия Аллас. ФОТО: Erakogu

Аллас рассказала, что переживает за всех больных, в надежде на то, что их самочувствие быстро улучшится, особенно за тех, кто попал в больницу. Она надеется, что они выйдут оттуда здоровыми: «И нам важно, чтобы люди поняли, что мы делаем все для того, чтобы ограничить распространение вируса».

Роды без скафандра

А руководителю Вирумааского представительства Агне Аллас больше всего запомнилась женщина на последних месяцах беременности, которая заразилась от вернувшегося из поездки мужа. «И хотя симптомов у нее не было, мы были очень внимательны, поскольку о влиянии коронавируса на беременных к тому времени было очень мало информации». Аллас постоянно общалась с больной и семейным врачом, чтобы до родов сделать анализ на коронавирус.

Агне Аллас. ФОТО: Erakogu

Через месяц эпидемиолог получила сообщение: «Здравствуйте, Агне! Мы – Мария и Пауль (имена изменены – ред.), которые болели Covid и были беременные. Теперь мы втроем дома и здоровы. Огромное вам спасибо за консультирование и помощь в получении повторных анализов. Это очень помогло, и я после второго отрицательного анализа смогла родить не в скафандре. Огромное-огромное спасибо!»

«Такие отзывы всегда приятны, особенно в такой ситуации, когда на весах начало новой жизни», - вспоминает Аллас.

Марии Микк. ФОТО: Erakogu